馬英九到關渡宮祈福 民眾爭著跟他握手

2018-02-18 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



前總統馬英九今天上午到北投關渡宮參拜，為台灣祈福「風調雨順，颱風小；國泰民安，出口多」，現場還以媽祖為主題、自己的春聯為獎品進行有獎徵答，隨後到廟埕發送發財金與春聯也吸引民眾大排長龍領取；不少民眾藉機與馬握手，或向馬討簽名，馬也開心與民眾互動。 前總統馬英九今天上午到北投關渡宮參拜，現場還以媽祖為主題、自己的春聯為獎品進行有獎徵答。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

馬英九說，今天來參拜是祈求神明保佑台灣風調雨順，國泰民安，最近他也將祈禱詞加一點，「風調雨順，颱風小」，颱風不可能沒有，完全沒有水也會不夠，所以可以來，但小一點；再來是「國泰民安，出口多」，出口多，台灣的生產不只為國內，也對全世界生產，靠這樣的實力才能養活台灣所有人，讓生活更好。

馬英九踏入關渡宮，一旁民眾就急忙伸手搶要握手，馬則展現親和力，讓不少人興奮地脫口說而出「握到了！」馬英九參拜後也順勢進行有獎徵答，送親手寫的春聯，引起民眾歡呼；有獎徵答從媽祖姓名、出生地都有人立刻答對，但後面問到出生朝代、年份、哪一位皇帝、媽祖幾歲了等時，卻鮮少有人知道，最後全由廟方代答，馬則打趣說「廟方本就該知道、答對不送」。