台獨聯盟主席叫陳南天還是陳重光 蔡總統也分不清

2018-02-18 12:10 中央社 台北18日電



台灣獨立建國聯盟主席陳南天的名片上有兩個名字，一是「陳南天」，一是「陳重光」，常讓外界不曉得稱呼哪個名字才好，包括總統蔡英文數年前也曾當面問過陳南天「名字」問題。

台獨聯盟主席陳南天。本報系資料照／記者屠惠剛攝影 分享 facebook 陳南天接受中央社記者訪問時笑稱，兩個名字都對。他說，「陳重光」是本名，「陳南天」是別名，因為在台灣過去威權時代，他在海外從事民主運動不想讓情治單位知道名字，所以就用「陳南天」這個名字，一些朋友多年來也這樣稱呼他。

他還說，在台灣使用「陳重光」名字的人很多，所以用「陳南天」這名字也很好。

聽說蔡總統也曾當面問他，到底該稱「陳南天」還是「陳重光」？陳南天說，蔡總統幾年前參選總統時，因為他曾在基隆市掛名輔選團隊主委，所以引起蔡總統的好奇，詢問他該稱哪個名字？他的回答則是，都好、都對，都是他本人。

內政部規定社團登記要用本名，本身兼任台灣安保協會理事長的陳南天在一些活動場合，有時名牌還是寫著「陳重光」。但朋友間最常稱他的名字還是「陳南天」。

前民進黨主席姚嘉文接受中央社記者訪問時指出，過去台灣威權統治時代，許多從事民主運動和台獨運動者，都常用化名或筆名在活動，包括已故的前台獨聯盟主席黃昭堂就用化名發表文章。此外，像是自黨外運動時期就開始參與台灣民主運動的已故台灣鄉土文學作家及政治人物王拓，「王拓是筆名，不是本名」。