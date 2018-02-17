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新春廟宇參拜 馬蔡行程破紀錄

2018-02-17 23:23聯合報 本報記者／連線報導

前總統馬英九（左二）昨在新竹縣新埔義民廟發送春聯，民眾爭相索取，大排長龍。 記者...
前總統馬英九（左二）昨在新竹縣新埔義民廟發送春聯，民眾爭相索取，大排長龍。 記者林家琛／攝影
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總統蔡英文與前總統馬英九大年初二都在北部各地參拜廟宇。馬英九連續廿年到新竹縣新埔鎮義民廟祈福，蔡英文則轉往從未有總統到訪的竹東鎮惠昌宮，隱約嗅到年底縣長選戰的考量。

馬英九昨晨到北市景美集應廟上香，有馬迷硬湊上去貼臉。馬笑稱：「這已不是初犯，還好我也是見過大風大浪的人。」還有人大喊「凍蒜」，要他再出來選舉，馬英九問：「是要我選里長嗎？」

馬英九隨即趕往新竹，由縣長邱鏡淳等人陪同到新埔義民廟。義民廟董事長徐德馨說，馬英九從民國八十七年開始，每年初二都前來祈求義民爺保佑國泰民安。國民黨立委林為洲說，十年來的大年初二，現任總統都到新埔義民廟上香，蔡英文今年未到，中斷了這項紀錄。

不過今年馬英九未到苗栗西湖的馬家莊祭祖，也打破多年紀錄。馬辦發言人徐巧芯說，因為行程問題，馬英九提前就向馬家莊父老「告假」，另行擇日前往。

蔡英文總統（右）走春行程滿滿，連跑七間廟宇參拜，並發放紅包福袋向民眾拜年。會場工...
蔡英文總統（右）走春行程滿滿，連跑七間廟宇參拜，並發放紅包福袋向民眾拜年。會場工作人員頻頻廣播「不照相、不握手、不簽名」的三不準則。 記者鄭清元／攝影
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蔡總統昨天連趕七間廟宇上香：一早到基隆天顯宮，一名四十多歲吳姓男子在領紅包隊伍中，突然咆哮「蔡英文不要執迷不悟」，立刻被維安人員壓制，隨即由警方帶離。當時他距離蔡英文約四公尺，前面有十多位民眾。蔡英文一時稍微錯愕，隨即恢復鎮定發完紅包。

蔡英文隨後到北市保安宮、新北中和烘爐地、桃園平鎮三崇宮等地參香，發送紅包給民眾。由於時程緊迫，蔡英文在烘爐地只停留約廿分鐘，剩下紅包由中和議員參選人張志豪代發。

蔡英文到新竹縣參拜的惠昌宮，主祀三山國王，創立兩百年來此次首度元首造訪。陪同她上香者包括台灣省諮議長鄭永金與兒子鄭朝方、前縣長林光華等。

地方人士說，竹東是鄭永金家族大本營，鄭家父子可能代表綠營參選縣長。蔡總統打破慣例不到新埔義民廟，卻首度到惠昌宮，為上香祈福活動增添不少選舉話題。

隨後蔡英文又到新竹市香山財神廟，以及苗栗頭份義民廟參香。會場工作人員頻頻廣播「不照相、不握手、不簽名」的三不準則，使得福袋發放流程十分順暢，在半小時內發放一千五百個紅包。

蔡英文馬英九春節
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