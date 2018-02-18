當搶麥成為一種習慣...誰是立院新一代歌王？

余天（左）曾被封為最會唱歌的立委。 聯合報系資料照片 分享 facebook

誰是立法院最會唱歌的委員？

2008到2012年的第七屆立院，答案毫無疑問是民進黨籍的余天。雖然後來未再連任，不過余天以民進黨新北市黨部主委身分，近年為黨內同志輔選的場次，高達700至800場，歌藝總是讓支持者聽得如癡如醉。也因余天自認為黨打拚不遺餘力，因此對好友華視總經理郭建宏遭公廣集團董事長陳郁秀拔官，氣得在民進黨中常會上，要當面向身兼主席的蔡英文總統「告御狀」。

不過，自從余天不當立委之後，誰是立法院新歌神？

高志鵬唱歌追求新、潮，選的歌單常常只有年輕助理才懂。 聯合報系資料照片 分享 facebook

高志鵬自封歌神 余天吐槽：也不是說很不錯

余天的好哥兒們、高立委高志鵬開始自封「立院歌神」。幕僚透露高志鵬曾說，余天在立院的時候，他不敢自稱歌神，「好險現在余天不當立委」，高終於變成立法院歌神。

對於高志鵬自封歌神，余天的回應是，高志鵬唱歌「算是有板有眼」，「也不是說很不錯」。不過，對於高志鵬勤練新歌，歌路遍及國、台、英語，號稱「人體點唱機」，連五月天的歌都會唱，余天也自嘆不如，「高志鵬會唱的歌很多，這一點我是輸他。」

高志鵬幕僚透露，每天都聽KKBOX（線上音樂串流服務），只要有空檔時間就練習新歌，甚至跑攤行程中都在車上唱。由於高志鵬愛唱新歌，有時他提到某首歌，身邊助理都一頭霧水，一起去KTV唱歌時，助理也沒辦法幫他點歌，因為這些新歌連助理都沒聽過，往往只有大學剛畢業的年輕助理，才有辦法理解老闆在說什麼。

高志鵬唱歌追求「新」、「潮」，如果同一首歌先後被多位歌手翻唱，他一定要選最新版本。助理透露，有次高要求助理幫忙點「追追追」，隨後特別交代：「我要蘇打綠版本，不要黃妃的。」頓時在場幕僚很傻眼，因為很多人根本不知蘇打綠曾經翻唱過這一曲。

對於高志鵬自封歌神，余天吐槽：「也不是真的很會唱。」 聯合報系資料照片 分享 facebook

造勢晚會變演唱會 余天自動變主持人

幕僚表示，高志鵬不管唱男生或女生的歌，一拿起麥克風，對自己該升或降幾個Key都一清二楚，專業度一看就是常在KTV「走跳」。

高志鵬不只自己私下愛唱，還唱出口碑，有次朋友要嫁女兒，特別請他去當婚禮歌手。高志鵬現場獻唱一首西洋老歌「SHE」，傳遞新郎對新娘的愛慕之情，博得滿堂彩。

2016年高志鵬力拚立委連任時，團隊認為政治人物站台演講已經不稀奇，再加上高志鵬說話口齒不是很清楚，怕台下聽不懂，因此改變策略，把造勢晚會改成音樂會方式進行。當時高志鵬唱歌、余天幫忙合音，儼然兩人演唱會，來助選的雲林縣長李進勇也表演吹薩克斯風，節目豐富又有趣，台下選民都聽得很高興。

幕僚也說，余天每次來幫高志鵬站台，都自動變身主持人，讓台下支持者彷彿走進綜藝節目現場，兩人的組合非常受歡迎。

陳景峻歌喉令人驚艷，曾被詢問是否打算進軍演藝圈。 聯合報系資料照片 分享 facebook

陳景峻專攻台語老歌 差點就進了演藝圈

民進黨內有好歌喉的人，不只余天與高志鵬。嗓門大、中氣足的立委蘇震清也以愛唱歌著稱，每次幫同志選舉造勢，就是最好的表現機會，甚至會自己攜帶伴唱帶。

另一位著名唱將，是最近表態參選新北市長的臺北市副市長陳景峻。不過有別於高志鵬的「三聲帶人體點唱機」，陳景峻專攻台語老歌，包括「春夏秋冬」、「回鄉的我」等都是招牌曲。

陳景峻唱歌方式中氣十足，讓很多人都以為他是科班出身，或曾參加過歌唱比賽，其實完全是自學。資深幕僚透露，陳景峻過去曾和余天合資開戲院，當時余天覺得陳唱歌好聽，還問他是否有興趣進入演藝圈，不過最後陳景峻決定繼續走政治路。

台北市長柯文哲上任後，陳景峻擔任副手，公事繁忙，唱歌的機會也變少了，但只要遇到大型餐會，總是有人忍不住拱陳高歌一曲，陳也欣然接受。