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蔡英文頭份發紅包 三不原則流程順

2018-02-17 18:23聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

總統蔡英文今天下午到苗栗縣頭份市義民廟參香，並發放「幸福共好」紅包福袋，吸引許多民眾排隊領取，會場工作人員頻頻廣播「不照相、不握手、不簽名」的三不準則，使得福袋發放流程十分順暢，蔡總統停留的半小時內約發放1500個紅包。

蔡英文下午3點45分準時抵達頭份義民廟，苗栗縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊及頭份市長徐定禎等地方各界都到場迎接，蔡英文去年贈給廟方的匾額「孚佑汲善」，也在今天辦理揭匾；蔡英文揭匾後隨即發放福袋，民眾大排長龍領取。

總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香，同時為她贈送的「孚佑汲善」匾額揭匾。記者...
總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香，同時為她贈送的「孚佑汲善」匾額揭匾。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香，同時為她贈送的「孚佑汲善」匾額揭匾。記者...
總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香，同時為她贈送的「孚佑汲善」匾額揭匾。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香，同時為她贈送的「孚佑汲善」匾額揭匾。記者...
總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香，同時為她贈送的「孚佑汲善」匾額揭匾。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發放「幸福共好」紅包福袋給民眾。記者胡蓬...
總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發放「幸福共好」紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
總統蔡英文下午到苗栗縣頭份市義民廟參香並發紅包福袋給民眾。記者胡蓬生／攝影
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蔡英文福袋紅包
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