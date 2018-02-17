蔡英文頭份發紅包 三不原則流程順

2018-02-17 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午到苗栗縣頭份市義民廟參香，並發放「幸福共好」紅包福袋，吸引許多民眾排隊領取，會場工作人員頻頻廣播「不照相、不握手、不簽名」的三不準則，使得福袋發放流程十分順暢，蔡總統停留的半小時內約發放1500個紅包。