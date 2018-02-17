新竹義民廟參拜 馬英九連20年、蔡英文中斷

2018-02-17 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



前總統馬英九今天由新竹縣長邱鏡淳、立法委員林為洲、縣議員賴江海與綜合發展處長陳冠義等人陪同到義民廟參拜。記者林家琛／攝影 分享 facebook 前總統馬英九今天上午到新竹縣新埔褒忠義民廟上香參拜，義民廟董事長徐德馨指馬英九從87年開始，已連續20年的初二到義民廟請求義民爺保祐國泰民安，從未斷過，讓人感佩。

立委林為洲說，10年來的大年初二現任總統都到義民廟上香，蔡英文今年未到，中斷了這項紀錄。

馬英九由新竹縣長邱鏡淳、立法委員林為洲與縣議員賴江海等人陪同到義民廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順，馬英九所到之處民眾爭相握手、拍照，發送馬英九春聯大排長龍。邱鏡淳說，「馬總統來了，太陽也出來了，連天公都作美」。

馬英九說，大陸客家地區沒有義民廟，義民廟只有台灣才有，因為過去的台灣有內憂外患，台灣割讓、日本侵台，乙未抗日新竹很慘烈，北埔鄉的烈士姜紹祖犧牲時年僅19歲，比繪製首面國旗的陸皓東還小1歲，義民廟就是紀念像姜紹祖這樣保衛鄉土的先賢先烈。

他說，他就任總統8年先後碰上金融海嘯、歐債危機與全球出口緊縮3場金融危機，他任內台灣經濟成長率平均有2.9%，而去年世界經濟復甦，全球平均成長率達3.2%，台灣也有2.85%，台灣一定要把握機會，面對挑戰、經濟大步往前。因此「我不只祈求風調雨順、國泰民安，還要加颱風小、出口旺」。

馬英九解釋，颱風不來，夏秋會缺水，但颱風又不能太大，而台灣靠出口，出口多、經濟好，才能國泰民安。

地方人士說，總統蔡英文今天未到新埔義民廟，但下午會到竹東鎮惠昌宮參拜、發送總統小紅包。竹東是前縣長鄭永金家族的大本營，鄭永金或兒子鄭朝方之一有可能參選縣長，邱鏡淳與林為洲未到竹東陪同蔡英文發送小紅包，蔡英文轉到竹東可做為政治風向球的觀察指標。

鄭永金或鄭朝方迄今都未公開宣布參選。