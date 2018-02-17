影／蔡英文烘爐地發紅包 民眾轟：害老人家趕著爬452階

2018-02-17 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



總統蔡英文搭乘總統專車到中和烘爐地福德宮參拜、發紅包，大人、小孩要爬452階梯才能領到紅包。記者袁志豪／攝影 分享 facebook

大年初二，總統蔡英文總統上午10時許到新北市烘爐地南山福德宮參拜並發放紅包，為避免今天第一站基隆天顯宮有民眾嗆聲狀況重現，轄區中和警分局動員近400名警力部屬維安；為了讓小英車隊順利準時抵達，上午往福德宮的興南路沿線均進行交通管制，僅准機車上山，汽車全塞在馬路上。

由於過年求神明保佑發財，中和區烘爐地土地公遠近馳名，是北部的信仰中心，還有109公尺高的土地公神像，即使警方進行交通管制，福德宮內仍早已擠得水洩不通，滿是人潮；蔡英文準時在10時45分左右抵達，先向神明參拜，隨後發紅包，現場民眾踴躍排隊領取。

不過50多歲吳姓婦人不滿表示，今天帶80多歲母親來烘爐地，聽到總統要來，怕來不及，老人家趕著爬452級階梯上山領紅包，她自己爬都快喘死了，老人家要一口氣走上來，那受得了？很怕母親有個閃失。

旁邊民眾聽到則附和說「叫她明年蓋個吊車啦，不要虐待老人家」、「她年紀又沒有多大，為什麼要坐車上來，不自己爬階梯體驗看看？」另外因交通管制、現場所有參拜動線也進行管制，有民眾抱怨塞了1小時的車才上來，蔡英文到底發完、管制完了沒啊？他們只想好好拜拜。

中和警分局表示，每年初一至初五，原本烘爐地就會有交管，只要上方停車場滿了就會啟動管制不能上山，要搭接駁車，不是只有今天為了蔡英文總統來了才啟動交管。

總統蔡英文搭乘總統專車到中和烘爐地福德宮參拜、發紅包，滿頭白髮的阿嬤要爬452階梯才能領到紅包。記者袁志豪／攝影 分享 facebook

總統蔡英文到中和烘爐地福德宮參拜、發紅包。圖／翻攝自余天臉書粉絲專頁 分享 facebook

總統蔡英文搭乘總統專車到中和烘爐地福德宮參拜、發紅包，滿頭白髮的阿嬤要爬452階梯才能領到紅包。記者袁志豪／攝影 分享 facebook

總統蔡英文搭乘總統專車到中和烘爐地福德宮參拜、發紅包，老人家跟小孩要爬452階梯才能領到紅包。記者袁志豪／攝影 分享 facebook

總統蔡英文搭乘總統專車到中和烘爐地福德宮參拜、發紅包，滿頭白髮的阿嬤要爬452階梯才能領到紅包。記者袁志豪／攝影 分享 facebook

總統蔡英文搭乘總統專車到中和烘爐地福德宮參拜、發紅包，為避免早上基隆天顯宮嗆聲事件再現，維安人員盯緊全場，不敢大意。記者袁志豪／攝影 分享 facebook

總統蔡英文搭乘總統專車到中和烘爐地福德宮參拜、發紅包，滿頭白髮的阿嬤要爬452階梯才能領到紅包。記者袁志豪／攝影 分享 facebook