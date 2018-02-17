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影／國運籤下下籤 賴清德：不論好壞籤 打拚一定贏

2018-02-17 12:23聯合報 記者邵心杰╱即時報導

閣揆賴清德大年初二「回娘家」台南安平天后宮發紅包，吸引大批民眾排隊領紅包，林姓民眾一早6時20分就來排隊，他說，這是賴清德出任閣揆首次發出的紅包，一定要來領。面對南鯤鯓代天府國運籤再度抽到下下籤，賴清德說，不論是好籤或壞籤，上籤或下籤都應該要努力打拚，打拚一定贏。

賴揆首次以行政院長身分「回娘家」發紅包，共準備600份，約20分鐘發光光，許多鄉親排隊領紅包，更有許多民眾要求合影，賴來者不拒，甚至還女性民眾直呼「愛你！」他則微笑以對。排在首位的林姓民眾是賴清德的支持者，稱市長任內發的紅包都有來領，他說，這是賴清德出任閣揆首次發出的紅包，一定要來領。

面對台南市民進黨內市長初選競爭激烈，賴清德發完紅包，前往安平觀音亭參拜後致詞，話鋒一轉，指主委事後跟他說，當初為何支持他，因為選舉期間，他說的都是政策，如今他也以前市長身分期勉有意角逐者，進行一場君子之爭，拿出好的政策來，爭取選民支持。他也向選民說，坊間流傳的批評、抹黑都不是事實，民進黨也會對選民負責，選出好的人選來。

賴清德感謝台南鄉親的支持，他說，目前帶著行政院政務委員及團隊到每一個縣市座談，實際了解地方需求，落實蔡總統前瞻計畫及長照2.0兩大政策外，希望縮短中央與地方距離，提升行政效率，中央與地方共同台灣打拚。

小朋友裝扮成公主，開心向閣揆賴清德領紅包。記者邵心杰／攝影
小朋友裝扮成公主，開心向閣揆賴清德領紅包。記者邵心杰／攝影
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民眾領完紅包，要求合影，行政院長賴清德則來者不拒。記者邵心杰／攝影
民眾領完紅包，要求合影，行政院長賴清德則來者不拒。記者邵心杰／攝影
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閣揆賴清德大年初二回娘家台南安平天后宮參香，發紅包。記者邵心杰／攝影
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林姓民眾是閣揆賴清德的支持，一早6時20分就來排隊領紅包，如願拔得頭籌。記者邵心...
林姓民眾是閣揆賴清德的支持，一早6時20分就來排隊領紅包，如願拔得頭籌。記者邵心杰／攝影
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賴清德
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