蔡英文趕場20分鐘快閃 紅包發光民眾怨「裝肖維」

2018-02-17 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



總統蔡英文（中）上午到烘爐地南山福德宮參拜並發放紅包。記者王騰毅/攝影 分享 facebook 總統蔡英文過年拜廟、發紅包行程滿滿，今早基隆天顯宮、台北保安宮發完紅包後，立刻趕到新北市中和烘爐地南山福德宮，引來大批民眾排隊。不過蔡英文只發大約20分鐘，就趕往下一個行程，後由中和議員參選人張志豪代發，但很快發完，後面大排長龍的民眾抱怨「裝肖維」、「發完也不提早講」。

蔡英文到中和參拜，陪同的有民進黨新北黨部主委余天、國策顧問張秋海、立委江永昌、立委吳琪銘、議員張瑞山、議員林秀惠，還有中和議員參選人張志豪和張維倩等人，不過有意參選新北市長的立委吳秉叡，同一時間在三重發紅包，未到場陪同。

蔡英文發紅包，有支持者大喊「總統加油、辛苦了」，還有民眾拿蔡英文小旗子來支持，沒有鬧場，蔡英文感受民眾熱情，發紅包時滿臉笑容。最早來排隊的民眾，每年都上山拜拜，聽到總統要發紅包，8點就排隊，說第一次領蔡英文紅包很開心。