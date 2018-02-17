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總統赴基隆天顯宮參拜致贈匾額 為民祈福

2018-02-17 13:00中央社 基隆17日電

總統蔡英文（中）17日前往基隆天顯宮參拜，她除了為民祈福之外，還發放「幸福共好」...
總統蔡英文（中）17日前往基隆天顯宮參拜，她除了為民祈福之外，還發放「幸福共好」狗年紅包，向民眾祝賀新年快樂，讓大家感受歡慶年節的氣氛。（基隆市政府提供） 中央社
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總統蔡英文今天前往基隆天顯宮參拜，除了為民祈福、致贈題為「護國佑民」匾額之外，還發放「幸福共好」狗年紅包，祝賀民眾新年快樂。

今天是大年初二，蔡總統春節走春參拜之旅，上午在基隆市長林右昌等人陪同下，前往基隆天顯宮。

蔡總統除了在天顯宮大殿上香參拜祈福，祝願風調雨順、國泰民安，還致贈題為「護國佑民」匾額，隨後與支持者合照後，開始在廣場發放「幸福共好」狗年紅包，並向民眾祝賀新年快樂，讓大家感受歡慶年節的氣氛。

蔡總統在發放紅包時，有一名男子疑因情緒激動、大聲咆哮，隨即被特勤人員帶走，蔡總統並沒有受到影響。

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