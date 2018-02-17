民進黨台南市長初選 賴揆籲君子之爭

2018-02-17 12:39 中央社 台南17日電



2月17日是大年初二，行政院長賴清德（前左3)回台南娘家拜年及發紅包，受到市民熱烈歡迎，不少人利用領紅包的機會，爭相和賴清德合影。 中央社 分享 facebook

民進黨台南市長提名初選競爭激烈，行政院長賴清德今天在台南市安平區觀音亭公開喊話，所有候選人應該要進行君子之爭，提出好的政策，以爭取市民支持。

今天是大年初二，賴清德回台南娘家向市民拜年，他先到安平區開台天后宮參拜發紅包，再到觀音亭上香；角逐民進黨台南市長提名初選的立委黃偉哲、陳亭妃、葉宜津、前台南市副市長顏純左都到場，6名參選人中僅立委王定宇及前立委李俊毅未出現。

賴清德在觀音亭公開說，所有候選人應該要進行君子之爭，提出好的政策，爭取市民支持，才不會辜負長久以來台南鄉親對民進黨的支持，他看到最近的攻擊、批評及抹黑都不是事實。

媒體詢問台南市北門區南鯤鯓代天府抽出「下下籤」的國運籤，賴清德表示，每一年全台各大廟宇都會抽國運籤，有些廟宇抽出上上籤、意義很好，也有一些廟宇抽出來不盡理想，有所謂的下下籤。

賴清德說，如果是上籤，代表是一種勉勵；如果下籤，代表是一種警惕。不管好籤、壞籤、上籤、下籤，都應該要努力打拚，打拚才會贏。不能因為上籤就不需要努力；也不會因為下籤，努力就沒有效果。只要努力一定會有成果；台灣有句話「打拚一定會贏」（台語），一起努力，讓國家越來越好，台灣越來越進步。