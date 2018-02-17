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包牌客集資40萬 初一中7注大紅包抱走550萬元

身世20多萬字…「父不詳」的古地圖 憑啥稱國寶？

蔡英文初二走春 要領總統紅包快來

2018-02-17 09:06聯合報 記者楊德宜╱即時報導

蔡英文總統今天持續拜年發總統紅包。記者潘欣中／攝影
蔡英文總統今天持續拜年發總統紅包。記者潘欣中／攝影
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蔡英文總統今天持續展開春節祈福之旅，她昨天大年初一回到屏東，她在臉書表示，故鄉的熱情總是讓人更有力量，她也謝謝台東、高雄、台南和嘉義鄉親的歡迎和打氣，新的一年，台灣一定會更好。

蔡英文總統表示，初二繼續走春行程，歡迎基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市以及苗栗的鄉親加入，一起為台灣祈福。

今年是生肖狗年，蔡總統前天在臉書貼出愛貓「想想」和「阿才」的美照，昨再分享她所領養的3隻退役導盲犬照片，並寫下「Maru、Bella、Bunny祝福大家新年快樂」。

蔡英文總統今天春節祈福之旅行程一覽。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-w...
蔡英文總統今天春節祈福之旅行程一覽。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」
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今年是狗年，蔡總統昨在臉書分享她所領養的3隻退役導盲犬照片，並寫下「Maru、B...
今年是狗年，蔡總統昨在臉書分享她所領養的3隻退役導盲犬照片，並寫下「Maru、Bella、Bunny祝福大家新年快樂」。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」
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蔡英文
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

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