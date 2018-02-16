影／小英到台南發福袋 抗議不斷被迫聲東擊西走後門

2018-02-16 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



總統蔡英文下午到台南首廟天壇發紅包，因不斷遭「如影隨行」人士抗議，先是一再改變到場路線，等待警方排除陳抗遲到10多分鐘不得已從廟後偏門進入會場，發紅包時間也縮短，還先後遭3名偽裝領紅包老兵大喊「蔡英文下台」抗議，最後在「總統加油」聲中再自後門離開，總統紅包由廟方接手發放。

蔡英文下午還未到天壇前，就有抗議人士化整為零在附近路段高舉「蔡英文下台」標語、高喊下台口號，有支持蔡英文人士不滿口角起衝突，警方與總統府維安系統擔心總統車隊遭阻攔，先後3次變更到場路線，最後「聲東擊西」，大門口安排警力吸引陳抗人士，再封鎖兩側民權、民生路阻隔車輛抗議。

因民權、民生與天壇所在忠義路人潮洶湧，交管造成大塞車，路過駕駛人怨聲載道，而蔡英文自天壇邊門進廟時，許多在大門口等候要迎接總統的鄉親，根本不知道總統已進廟上香，聽到廟內傳出鑼鼓聲及歡迎總統的廣播聲，才知總統已在上香。

蔡總統上完香開始發紅包，因稍早已在外圍有多起抗議人士遭架離，警方與維安特勤不敢大意，數以百計人力將蔡英文團團圍住、滴水不漏，一有人高喊「蔡英文下台」就立即遭至少4人架著10秒鐘內抬離現場，無數想參觀拍照支持小英的鄉親根本無法接近，火氣已很大，一見又有人抗議就大聲斥責甚至髒話伺候。