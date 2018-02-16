影／超高人氣！馬英九興起擲出春聯 民眾暴動了

2018-02-16 15:07 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭清元 ╱即時報導



今天是年初一，前總統馬英九與前立委丁守中到一早到行天宮參拜，並且發春聯，馬英九人氣旺，不少民眾搶著要跟他合影留念。馬英九一時興起將春聯丟給群眾，許多民眾爭相搶奪。

許多民眾爭相跟馬英九合照，國民黨今年將投身選戰的人馬反而顯得影薄。丁守中只穿一件喜氣紅外套，馬英九還提醒他，要穿有名字的背心。