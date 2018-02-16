影／蔡英文初一高雄送紅包 陳菊再加碼

2018-02-16 14:24 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，現場湧進超過上千位民眾等著總統紅包，陪同的高雄市長陳菊也加碼發花媽紅包，許多民眾拿到紅包後開心不已，來自台北的王先生說想不到全家來高雄玩，很幸運的領到蔡英文紅包，今年狗年一定旺旺發大財！