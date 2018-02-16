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影／蔡英文初一高雄送紅包 陳菊再加碼

2018-02-16 14:24聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，現場湧進超過上千位民眾等著總統紅包，陪同的高雄市長陳菊也加碼發花媽紅包，許多民眾拿到紅包後開心不已，來自台北的王先生說想不到全家來高雄玩，很幸運的領到蔡英文紅包，今年狗年一定旺旺發大財！

今天下午1點30分蔡總統在高雄市長陳菊等人陪同下抵達高雄三鳳宮，受到夾路歡迎民眾喊「總統好」歡呼，隨即進廟內敬拜祈福，再走出廟前廣場發紅包。許多民眾一大早就來排隊領紅包，希望新的一年帶來好運，蔡總統也一一發送紅包，並祝賀大家新年快樂。

蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包。記者劉學聖／攝影
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蔡英文（右二）總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，現場湧進超過上千位...
蔡英文（右二）總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，現場湧進超過上千位民眾等著總統紅包，陪同的高雄市長陳菊（左）也加碼發花媽紅包，許多民眾拿到紅包後開心不已。記者劉學聖／攝影
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蔡英文（右二）總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，現場湧進超過上千位...
蔡英文（右二）總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，現場湧進超過上千位民眾等著總統紅包，陪同的高雄市長陳菊（左一）也加碼發花媽紅包，許多民眾拿到紅包後開心不已。記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，開心向現場民眾揮手致意。記...
蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，開心向現場民眾揮手致意。記者劉學聖／攝影
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今天大年初一，一大早就有上千民眾來到高雄三鳳宮領總統紅包。記者劉學聖／攝影
今天大年初一，一大早就有上千民眾來到高雄三鳳宮領總統紅包。記者劉學聖／攝影
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今天大年初一，一大早就有上千民眾來到高雄三鳳宮領總統紅包。記者劉學聖／攝影
今天大年初一，一大早就有上千民眾來到高雄三鳳宮領總統紅包。記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，開心向現場民眾揮手致意。記...
蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，開心向現場民眾揮手致意。記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包。記者劉學聖／攝影
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蔡英文（左）總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，與高雄市長陳菊（右）...
蔡英文（左）總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，與高雄市長陳菊（右）開心向現場民眾揮手致意。記者劉學聖／攝影
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蔡英文（左二）總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，現場湧進超過上千位...
蔡英文（左二）總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，現場湧進超過上千位民眾等著總統紅包，陪同的高雄市長陳菊（左）也加碼發花媽紅包，許多民眾拿到紅包後開心不已。記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，許多民眾拿到紅包後開心不已...
蔡英文總統在大年初一專程到高雄三鳳宮上香祈福及發紅包，許多民眾拿到紅包後開心不已。記者劉學聖／攝影
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紅包陳菊蔡英文
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