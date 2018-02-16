影／蔡英文台東天后宮發紅包 逾千民眾爭著要

2018-02-16 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



總統蔡英文今天早上專程到台東天后宮上香祈福及發紅包，現場湧進超過1000多民眾等著總統紅包。許多民眾拿到紅包後開心不已直呼「我拿到總統紅包了」。蔡英文除了祈福發紅包外，也致贈天后宮1塊「霖雨遐被」的匾額。而蔡英文也是第一位大年初一來台東發紅包的總統。

今天早上9點40分蔡英文抵達台東天后宮，受到夾路歡迎民眾喊「總統好」歡呼，即先進廟內敬拜祈福，並為致贈匾額揭牌，再走出廟前廣場發紅包。許多民眾清晨5點就來排隊領紅包，甚至還有出遊外地客聽到總統來台東發紅包，也跟著排隊，希望新的一年帶來好運。

由於領紅包民眾非常踴躍，蔡英文手上770份「幸福共好」的10元紅包不間斷發放，並親切向民眾問好拜年，遇到小朋友也會摸摸頭。來自高雄的許先生說：他在西部領過陳水扁和馬英九的總統紅包，想不到全家來台東玩，很幸運的領到蔡英文紅包，今年狗年一定旺旺啦！

天后宮表示，總統蔡英文贈送的「霖雨遐被」匾額的意思是馬祖的恩澤普照世人，每逢大地乾旱之際，媽祖就會降下甘霖，讓百姓得以解旱耕作；而自民選總以來，蔡英文是第一位在農曆年初一來台東發紅包的總統，實在難得。