蘇貞昌力推子弟兵 率蘇系人馬走春參拜

2018-02-16 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



前行政院長蘇貞昌，今日上午率子弟兵立委吳秉叡、立委張宏陸與女兒立委蘇巧慧等人，一同至新北板橋接雲寺進行參拜，同時吳秉叡也隨街發放新春小禮「好神擲杯橡皮擦」，受到許多民眾熱烈歡迎。

有媒體詢問蘇貞昌關於新北市長人選，蘇貞昌說，新春一定在大年初一來板橋接雲寺拜拜，當時的機要秘書就是吳秉叡，當時的民政局長就是張宏陸，今天吳秉叡、張宏陸跟蘇巧慧立委都一起來，很希望國泰民安，也希望新年新的開始。

蘇貞昌還說，一直都培養新人，也看到吳秉叡也非常認真為大家服務，很希望在今年底，吳秉叡能夠新人新氣象，給新北市做新市長。今天有8場，都陪著吳秉叡，8個廟宇來拜拜，從早上到下午都有。

吳秉叡表示，當然院長來的話，大家跟他很熟，看到他會很高興，那主要是要來跟大家恭賀新年，祝福大家新的一年都能夠順利平安、心想事成，另外，他總共要走廟是要4天，院長只陪第一天，再來初二初三初四，都會到處去走，總共要走24間廟。

另外，有媒體問吳今年拜廟的數量比去年還要多，是否有其他意味？吳秉叡表示，他會盡最大的努力。