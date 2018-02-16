親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
過年習俗年味濃
新春交通大小事
花蓮觀光待復興
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

國運籤中上籤 保安宮：誠心努力就有福報

蔡總統法鼓山撞鐘 祈願家宅永安

2018-02-16 02:06中央社 新北16日電

法鼓山在除夕舉行撞鐘法會跨年，並為花蓮強震受災民眾祈福。蔡英文總統參加撞鐘與供燈祈願，她表示，「家宅永安」是新年要給台灣的祝福語，2018要全國一起努力，讓全國更好。

法鼓山擁有一座刻有整部「法華經」的青銅梵鐘。撞鐘法會聲音渾厚悠遠，從15日晚間開始，就有許多民眾上山，排隊參加撞鐘。法華鐘重達25公噸，有4名法師一起牽引從西伯利亞運來台灣的鐘杵，在梵音中逐漸撞鐘至108響。

總統蔡英文、行政院長賴清德、前總統馬英九、中國國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋與台北市副市長鄧家基等貴賓，昨天晚間至今天凌晨都參加撞鐘祈福法會。

這是法鼓山首度有前後任總統同台，賴清德是第一次到法鼓山參加撞鐘法會。果東法師並帶領蔡總統、賴清德、馬英九、吳敦義等人，一起供燈祈願，認為這是無比殊勝因緣，希望匯集眾人心燈，一起照耀世界。

法鼓山方丈果東法師、首座和尚惠敏法師，在15日晚間11時55分，一起帶著蔡總統等人撞106響到108響鐘，並以今年關懷主題「平安無事」為花蓮地震災民祈福，也希望人人平安，世界和平。

果東法師表示，希望花蓮災民往生者放下憂懼恐怖，前往下一期新生命旅程，受創民眾重拾起信心面對家園與心靈重建。他說，地震是自然現象，希望大家居安思危，在災難來時，從民間到政府看見人性的光輝，一起關懷與體驗生命的可貴，愈是危急愈是彰顯人性，喚醒許多人的善念與善行。

蔡總統在新春祝福致詞時表示，今年法鼓山的關懷主題是「平安無事」，前陣子的花蓮地震台灣展現了互助與團結，不分黨派、民間出錢出力，對災民伸出援手，發揮了許多的善心，「面對挑戰，台灣人不會退縮，我們會團結起來更堅強」。

蔡總統表示，今年要給台灣的祝福語是「家宅永安」，希望家家戶戶幸福平安，2018大家要一樣的努力，一起努力，讓台灣更好。

法鼓山並且請貴賓給予各界祝福，連續12年出席盛會的馬英九祈福表示：「身心健康，平安幸福，百尺竿頭，更進一步。」

吳敦義則說：「祈求佛祖保佑台灣風調雨順，中華民國國泰民安，台灣海峽兩岸和平穩定發展，家家戶戶和樂幸福。」賴清德期許：「台灣平安，兩岸無事。」

法師賴清德吳敦義
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

同框了！蔡英文、馬英九 除夕夜撞鐘祈福

2018-02-15 23:54

全台唯一馬英九春聯真跡隱藏版 鍾沛君：在馬家樓下

2018-02-15 18:52

法鼓山除夕法華鐘下 蔡英文馬英九再度雙英會

2018-02-15 18:53

國運籤中上籤 保安宮：誠心努力就有福報

2018-02-16 00:32

法鼓山新春撞鐘祈福 蔡賴馬吳難得同台

2018-02-16 00:40

訪廟不分藍綠 搶人潮更祈求當選

2018-02-16 00:00

跑選區步調 提不提名有差

2018-02-16 00:00

國民黨雙姝拜票 送藏頭春聯

2018-02-16 00:00

蔡總統 首度向陸民眾賀年

2018-02-15 22:31

蔡總統PO想想和阿才照片 祝新年快樂

2018-02-15 22:24

這裡讓賴清德每年除夕都要來 為的是飲水思源

2018-02-15 22:17

陸委會新春影片 張小月期許兩岸開創祥和

2018-02-15 17:51

大使夫人好手藝 在非洲做出人氣彩虹酥宴客

2018-02-15 13:50

賴清德：行政院及部會春節不休息

2018-02-15 12:20

小英春節宮廟趴趴走 員警怨：年假沒得休

2018-02-15 10:50

海外華語教師 外交官眷屬的另一種身分

2018-02-15 09:55

總統過節沒得閒 蔡英文的情人節...都在大災難後

2018-02-15 08:00

台藝人登陸春晚 游梓翔：符合蔡英文的台灣價值嗎

2018-02-15 07:33

蔡總統過年發紅包 他呼籲軍公教警消勞一起去排隊

2018-02-15 06:49

婦聯會改選 3月推舉新主委

2018-02-15 00:32

蔡總統春節全台發紅包 年初一回屏東

2018-02-15 00:32

經濟有望向上 蔡政府棟樑歪斜難修補

2018-02-14 10:10
看更多

熱門文章

全台唯一馬英九春聯真跡隱藏版 鍾沛君：在馬家樓下

2018-02-15 18:52

賴清德野柳安檢所慰勞勤值官兵 婦人驚呼：我是你同學

2018-02-15 15:16

影／衛星偵照緊盯敦謙沙洲 海巡南沙155榴砲中隊首曝光

2018-02-15 06:50

台藝人登陸春晚 游梓翔：符合蔡英文的台灣價值嗎

2018-02-15 07:33

綠公布花蓮救災滿意度 他批：好大喜功急什麼

2018-02-15 07:24

誰擋回家的路？ 他冒訂1239張北宜線火車票

2018-02-15 21:37

法鼓山今晚政治大咖雲集 蔡英文馬英九難得同框

2018-02-15 11:42

蔡總統過年發紅包 他呼籲軍公教警消勞一起去排隊

2018-02-15 06:49

法鼓山除夕法華鐘下 蔡英文馬英九再度雙英會

2018-02-15 18:53

小英春節宮廟趴趴走 員警怨：年假沒得休

2018-02-15 10:50

總統春節趴趴走勤務多 警政署澄清：員警不停休

2018-02-15 14:43

持續更新／國道南下車流量大 彰化路段時速30~40公里

2018-02-15 14:30

總統過節沒得閒 蔡英文的情人節...都在大災難後

2018-02-15 08:00

蔡總統春節談話 「向對岸的朋友說聲新年恭喜」

2018-02-15 09:43

近八成綠營支持者想分手？ 柯文哲：政黨不是鐵板一塊

2018-02-15 10:35

同框了！蔡英文、馬英九 除夕夜撞鐘祈福

2018-02-15 23:54

收容人過年 互道「假釋順利」 圍爐吃「解除雞押」

2018-02-15 10:00

馬英九撞鐘完群眾爭握手 粉絲緊張：不會又被親吧

2018-02-16 01:57

花蓮地震災民圍爐 「現在吃的每一口飯都是感恩」

2018-02-15 19:56

南沙太平島官兵拜年 盼國人持續支持捍衛南海疆域

2018-02-15 13:17

這裡讓賴清德每年除夕都要來 為的是飲水思源

2018-02-15 22:17

隔夜飯配電視聲 獨居老人的年節日常

2018-02-15 10:12

咬死共軍水鬼 大膽島為「牠」立碑

2018-02-15 23:46

大使夫人海外教做台式甜點 用美食做國民外交

2018-02-15 14:04

國運籤中上籤 保安宮：誠心努力就有福報

2018-02-16 00:32

大使夫人好手藝 在非洲做出人氣彩虹酥宴客

2018-02-15 13:50

法鼓山新春撞鐘祈福 蔡賴馬吳難得同台

2018-02-16 00:40

追憶已逝爺奶 正妹帶全家陪老人圍爐

2018-02-15 10:12

2440元食材作出12人份年菜 他們獲選軍團廚神

2018-02-15 23:28

年假第一天 蘇花改、蘇花公路、蘇澳市區一路順暢

2018-02-15 21:37

蔡總統PO想想和阿才照片 祝新年快樂

2018-02-15 22:24

除夕夜 馮世寬飛花蓮與官兵圍爐

2018-02-15 23:27

機捷總運量破2000萬人次 春節上看7萬人次

2018-02-15 18:17

海外華語教師 外交官眷屬的另一種身分

2018-02-15 09:55

國道3路段7點就塞車 高公局：中午過後應會好轉

2018-02-15 09:51

小英過年不回祖厝 老家鄉親：小失望 但可體諒

2018-02-15 19:12

賴清德：行政院及部會春節不休息

2018-02-15 12:20

農曆除夕 日英駐台機構向台灣民眾賀年

2018-02-15 20:35

國民黨雙姝拜票 送藏頭春聯

2018-02-16 00:00

陸委會新春影片 張小月期許兩岸開創祥和

2018-02-15 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top