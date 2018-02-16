法鼓山撞鐘108響 「雙英」同框為花蓮震災祈福
法鼓山除夕撞鐘祈福法會，總統蔡英文，前總統馬英九都到場，兩人難得同框，前副總統吳敦義，行政院長賴清德，新北市長擬參選人周錫瑋也到了，和方丈和尚果東法師，一起一起敲響第106、107、108響鐘，代表圓滿。
果東師父揭開2018年法鼓山社會關懷主題「平安無事」，他並帶領大家為花蓮震災民眾祈福，願往生者放下憂懼恐怖，安祥前往下一期生命旅程，願受創傷民眾重拾信心，迎接未來家園與心靈的重建。
蔡英文總統指出，法鼓山今年主題「平安無事」，此時此刻所有台灣人對這四個字都有深刻的感受，日前花蓮發生強震，許多人失去至親和家人，但是在震災中台灣社會也展現了互助和團結，朝野不分黨派投入救災工作，民間各界出錢出力對受災民眾伸出溫暖的雙手。
蔡英文說，今晚藉由法鼓山108響鐘聲，要再一次將大家的心凝聚在一起，為台灣的平和和祥和共同祝禱。沒有台灣無法渡過的難關，面對挑戰台灣人不僅不會怯弱，還能團結起來變得更堅強。
「家宅永安」是她給台灣的祝福語。她要祝福全國家家戶戶幸福平安，「2018我們要一起努力，讓台灣更好。」
馬英九也祝大家「身心健康，平安幸福，百尺干頭，更進一步。」
蔡總統當主席時曾來除夕撞鐘祈福，去年她當上總統的第一年在屏東過年，今天是第一次以總統身分參加除夕撞鐘，這麼多政治人物同框是第一次，雙英同框撞鐘也是第一次。
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