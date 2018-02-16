法鼓山撞鐘108響 「雙英」同框為花蓮震災祈福

2018-02-16 01:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



法鼓山除夕撞鐘祈福法會，總統蔡英文，前總統馬英九都到場，兩人難得同框，前副總統吳敦義，行政院長賴清德，新北市長擬參選人周錫瑋也到了，和方丈和尚果東法師，一起一起敲響第106、107、108響鐘，代表圓滿。

果東師父揭開2018年法鼓山社會關懷主題「平安無事」，他並帶領大家為花蓮震災民眾祈福，願往生者放下憂懼恐怖，安祥前往下一期生命旅程，願受創傷民眾重拾信心，迎接未來家園與心靈的重建。

蔡英文總統指出，法鼓山今年主題「平安無事」，此時此刻所有台灣人對這四個字都有深刻的感受，日前花蓮發生強震，許多人失去至親和家人，但是在震災中台灣社會也展現了互助和團結，朝野不分黨派投入救災工作，民間各界出錢出力對受災民眾伸出溫暖的雙手。

蔡英文說，今晚藉由法鼓山108響鐘聲，要再一次將大家的心凝聚在一起，為台灣的平和和祥和共同祝禱。沒有台灣無法渡過的難關，面對挑戰台灣人不僅不會怯弱，還能團結起來變得更堅強。

「家宅永安」是她給台灣的祝福語。她要祝福全國家家戶戶幸福平安，「2018我們要一起努力，讓台灣更好。」

馬英九也祝大家「身心健康，平安幸福，百尺干頭，更進一步。」