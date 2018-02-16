法鼓山新春撞鐘祈福 蔡賴馬吳難得同台

2018-02-16 00:40 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 王騰毅 ╱即時報導



法鼓山今天凌晨在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，行政院長賴清德、總統蔡英文、法鼓山方丈和尚果東法師、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等各界嘉賓共同敲響「法華鐘」，替花蓮震災的受難者及全台民眾祈福。

法鼓山今在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，總統蔡英文（左二）、法鼓山方丈和尚果東法師（中）、前總統馬英九（右二）同台祈福。記者王騰毅/攝影 分享 facebook

法鼓山今在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，行政院長賴清德（左三起）、總統蔡英文、法鼓山方丈和尚果東法師、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等各界嘉賓共同敲響「法華鐘」，祈願人人平安、世界和平。記者王騰毅/攝影 分享 facebook