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國運籤中上籤 保安宮：誠心努力就有福報

國運籤中上籤 保安宮：誠心努力就有福報

2018-02-16 00:32聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚，誠心自有真神在，誰道虛空無報應」台北市大龍峒保安宮今天依照傳統於子時（凌晨零時）向保生大帝擲笅，求得這支國運籤詩，預測狗年國運。

保安宮董事廖武治表示，今年四支籤都很不錯，尤其歲君籤提到，如果誠心求神，祈禱一定會很靈驗，如果是醉酒的人遇到邪魅，也不用怕，所以只要誠心誠意的努力，都會有福報。

有兩百六十多年歷史的大龍峒保安宮，除夕夜的抽國運籤是每年新春的重頭戲，昨晚11時，保安宮先敲響一百零八響平安祈福的撞鐘儀式，十一時廿分舉辦新春誦經法會，今天凌晨零時，抽出四支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）等雞年運勢

廖武治表示，去年雞年的國運籤為「災不厭禳禳自消，禍因作福福宜生，神前旦夕焚香叩，萬事自然保安寧」屬中上籤，今年屬於中上籤，接近上籤，運勢和去年差不多，甚至更好。

至於今年的生理（商業）「匣中寶鏡掛高台，今日欣逢匣正開，不管人間分萬類，一時廣照照東來」，意指今年商業運會越來越好，猶如旭日東昇。

五穀（農牧）「枯木庭前預長芽，金刀為剪不放花，誠心自有誠心報，莫做當時酒駕賒」，意旨枯掉的樹木開始長芽，這是很好的現象，農牧的部分算是很好的。

海冬（漁業）和去年的歲君籤一樣，「災不厭禳禳自消，禍因作福福宜生，神前旦夕焚香叩，萬事自然保安寧」。廖武治表示，這也是很好的籤，今年捕魚的行業也不錯。

廖武治表示，整體看來，今年各方面運勢都很好，民眾可以努力在自己的崗位上奮鬥，一定是很不錯。

至於今年的運勢是否會比去年好？廖武治說，今年的歲君籤算是中上籤，接近上籤，兩者運勢差不多，今年應該會延續去年的運勢，甚至更好。

「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚，誠心自有真神在，誰道虛空無報應」台北市大龍峒保...
「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚，誠心自有真神在，誰道虛空無報應」台北市大龍峒保安宮今天依照傳統於子時（凌晨零時）向保生大帝擲笅，求得這支國運籤詩，預測狗年國運。記者邱瓊玉╱攝影
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