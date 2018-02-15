蔡總統 首度向陸民眾賀年

2018-02-15 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北報導



蔡總統向對岸的朋友以及全世界其他地方的華人，道新年恭喜。 圖／翻攝自蔡英文臉書 分享 facebook 昨天是除夕，總統蔡英文在臉書上發表了除夕談話。對此次花蓮強震有九名中國大陸旅客罹難，蔡總統再次慰問罹難者家屬；她並表示，農曆春節在兩岸都是最重要的節慶，她要藉此機會，向「對岸的朋友」與「全世界其他地方的華人」說聲新年恭喜。

這是蔡總統上任後首度發表除夕談話，也是首度公開向大陸民眾賀年。

蔡總統表示，在這次震災中，有九位來自中國大陸的旅客不幸罹難，在人道救援上，兩岸沒有距離，「我們盡了最大努力；對罹難者家屬，我們也感同身受」。也希望在新的一年，他們可以走出創痛，平安寧靜。

蔡總統說，農曆春節在兩岸都是最重要的節慶，從除夕、大年初一到十五元宵節，有很多非常相近的傳統習俗和過年活動，透過人民交流和媒體傳播，也拉近雙方的心理距離；「在這裡，我要藉著這個機會，向對岸的朋友以及全世界其他地方的華人，說聲新年恭喜」。

陸委會賀歲 狗狗頻出鏡

【大陸新聞中心／綜合報導】陸委會於農曆春節前夕，推出新春祝福影片。陸委會主委張小月在影片中親自提筆書寫新春賀詞，以文字傳遞新年祝福，並期許兩岸開創祥和、珍惜和平。

陸委會新春祝福影片由張小月率陸委會副主委林正義、張天欽及邱垂正共同祝福兩岸朋友春節平安如意。二○一八年為戊戌狗年，這四位陸委會官員出鏡時，都有狗狗、狗娃娃作為吉祥物點綴畫面。

張小月在影片中表示，展望新的一年，兩岸能夠在相互尊重、追求和平的理念上，繼續交流展開各項合作，兩岸關係能夠在二○一八的狗年「繼續向前GO GO GO」，她並祝福兩岸朋友狗年行大運、新春快樂。