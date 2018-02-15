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同框了！蔡英文、馬英九 除夕夜撞鐘祈福

2018-02-15 23:54聯合報 記者周志豪／台北報導

法鼓山今在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，總統蔡英文（左）、法鼓山方丈和尚果東...
法鼓山今在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，總統蔡英文（左）、法鼓山方丈和尚果東法師（中）、前總統馬英九（右）同台祈福。 記者王騰毅／攝影
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昨天是除夕，總統蔡英文一早在個人臉書發表春節談話。蔡總統談話的場景，特別選在掛有畫家林惺嶽「天佑花蓮」作品的總統府虹廳，她在談話中要「花蓮的朋友」放心，因為不論發生什麼事，全台灣一定會跟花蓮人站在一起。

蔡總統表示，地震過後她看到國軍全面動員救災，來自各縣市的搜救團隊奮不顧身搶救受困人員，有民宿業者主動開放空間給災民使用；有民間業者自告奮勇為傾斜大樓架起鋼梁，也有一群青年做早餐給救災人員吃。

她說，就是因團結一致，台灣才不會在災害中倒下，希望台灣人民要永遠記得患難中的真情；且花蓮震災後大家展現互助，把人性中最美那一面給了彼此，讓她從中看到「這段時間的台灣社會充滿了愛和團結」，「這就是我們的台灣」。

法鼓山跨年撞鐘祈福，為花蓮大地震災民祈福。 中央社
法鼓山跨年撞鐘祈福，為花蓮大地震災民祈福。 中央社
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蔡總統也提醒，不要忘了國際社會在這一次地震中對我們所表達的關心和慰問。今日我們受人點滴，他日我們必當湧泉以報，「這也是我們台灣人的真情」。

此外，法鼓山昨晚依邀請各政黨領袖參加除夕夜撞鐘祈福，包括蔡英文、前總統馬英九、行政院長賴清德及國民黨主席吳敦義等，應邀與法鼓山方丈和尚果東法師，一起敲響第一百零六到一百零八響鐘聲，以代表圓滿。這也是蔡英文首次以總統身分參加除夕撞鐘。

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