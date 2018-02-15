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法鼓山除夕法華鐘下 蔡英文馬英九再度雙英會

2018-02-15 18:53聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

全球第一座刻有整部《法華經》的青銅梵鐘「法華鐘」下，總統蔡英文、行政院長賴清德、...
全球第一座刻有整部《法華經》的青銅梵鐘「法華鐘」下，總統蔡英文、行政院長賴清德、前總統馬英九將共度除夕。圖／法鼓山提供
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這一年天災人禍不斷，政治依然紛擾。但在除夕這一天，台灣最具代表性的政治領袖將在108聲鐘響下聚首，祈願災難遠去，平安永駐。

「聞鐘聲，煩惱輕；智慧長，菩提增。」法鼓山表示，今日(15日)晚上9點25分至翌日凌晨零點40分，將在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，邀請總統蔡英文、行政院長賴清德、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等各界嘉賓，與法鼓山方丈和尚果東法師，敲響全球第一座刻有整部《法華經》的青銅梵鐘「法華鐘」，共圓108響鐘聲，藉由渾厚悠遠的鐘聲，祈願人人平安、社會祥和、世界和平。

新年一開始，方丈和尚將與貴賓一起揭開2018年法鼓山社會關懷主題「平安無事」，並帶領大眾為花蓮大地震受災的民眾祈福，願往生者放下憂懼恐怖；願受創傷的民眾重拾信心，迎接未來家園與心靈的重建。最後藉由供燈發願儀式，匯聚眾人的願心，讓每一個小小的燈明，凝聚成無量的光熱來照耀世界，祈願世間苦難平息、幸福安寧。

法鼓山表示，法會期間，民眾除了到大殿聞鐘禮佛，還可至祈願觀音殿定心鈔經，鈔寫佛說的智慧，將祝福迴向親友。深夜11點~12點，現場還將提供桂圓茶、包子，讓民眾暖心又暖胃。大年初一清晨，也可至大殿與法師早課共修，在晨鐘梵唄聲中觀照自心、共修祈願。

此外，法鼓山園區從大年初一至初五，有舉辦平安法會、佛前大供以及豐富多元的禪藝活動，包含版畫拓印、彩繪平安袋、慧築無事球、敬心鈔經、自在奉茶，帶領大眾用法喜滋長內心的平安幸福，共同迎接嶄新的一年。

法師和尚吳敦義
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