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全台唯一馬英九春聯真跡隱藏版 鍾沛君：在馬家樓下

2018-02-15 18:52聯合報 記者周志豪╱即時報導

前總統馬英九親筆書寫複印的「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」狗年春聯引發搶領熱潮...
前總統馬英九親筆書寫複印的「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」狗年春聯引發搶領熱潮，兩岸網路上都出現高價拍賣盛況。但其實有一幅全台唯一「真跡版」，只有在馬英九住家樓下大門才看得到，也是唯一一幅有「橫批」的馬英九春聯。圖／鍾沛君提供
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前總統馬英九親筆書寫複印的「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」狗年春聯引發搶領熱潮，兩岸網路上都出現高價拍賣盛況。但其實有一幅全台唯一「真跡版」，只有在馬英九住家樓下大門才看得到，也是唯一一幅有「橫批」的馬英九春聯。

馬系子弟兵、國民黨發言人鍾沛君證實，馬英九辦公室目前發出的馬英九春聯，雖提字均為馬親筆書寫，但都是經複印再製，但馬英九位於台北市興隆路住家公寓一樓大門上馬英九春聯，是全台唯一「真跡」的馬英九狗年春聯。

鍾沛君表示，該幅春聯除了有大家熟悉的「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」對聯文字外，還特別配合門楣設計，加了一句橫批：「春滿興隆福滿門」，讓整個春聯字句更完整。

鍾沛君說，該幅春聯的張貼，是經過該棟公寓大樓所有住戶同意後才張貼，而且是馬英九專程書寫，真的是全台唯一；為維持張貼質感與品質，馬英九還再掏腰包花了八百元將該幅春聯護貝後才張貼，讓整個畫面能更煥然一新。

只不過馬英九春聯已形成搶領風潮，難道不怕這幅全台唯一真跡版遭竊賊覬覦？鍾沛君笑說，馬英九是卸任元首，目前住家附近都還有維安人員站崗保護，相信應不會有竊賊這麼明目張膽，不擔心春聯遭竊。

前總統馬英九親筆書寫複印的「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」狗年春聯引發搶領熱潮...
前總統馬英九親筆書寫複印的「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」狗年春聯引發搶領熱潮，兩岸網路上都出現高價拍賣盛況。但其實有一幅全台唯一「真跡版」，只有在馬英九住家樓下大門才看得到，也是唯一一幅有「橫批」的馬英九春聯。圖／鍾沛君提供
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馬英九春聯書寫
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