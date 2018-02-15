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大使夫人好手藝 在非洲做出人氣彩虹酥宴客

2018-02-15 13:50聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交官駐外拚外交，他們的另一半並不是在異國優閒度假，有的大使眷屬也是「身懷功夫」，在異鄉大展長才；我駐布吉納法索大使沈真宏的夫人林秀穗隨先生外派超過20年，練就了用有限的食材創造出「台灣味」的「生存技能」，除了做包子、粽子，去年中秋節時還和駐館的人歷經幾次失敗後，一起做出網路討論度很高的「彩虹酥」，在當天晚會獲得大家一致好評。

林秀穗說，沈真宏外派的20餘年多在非洲國家，為了做出「台灣味」滿足先生和孩子的「台灣胃」，身為家庭主婦的她便將生活重心放在廚房經營，一點一滴地累積烹飪和烘培的興趣和經驗，有時候先生回台灣服務，她就報名中式甜點課程，學習製作各式月餅、蛋黃酥、鳳梨酥、年節糖果等，回到駐在國，因為國家發展相對落後，在廚房不僅可以打發時間、紓解壓力，成品還可以讓駐外人員一解鄉愁，更可以讓友邦了解我們的飲食文化，一舉數得。

林秀穗說，除了國慶酒會外，大使館每年都會在新春、端午及中秋舉行活動，慰勞外館同仁及僑胞，她都會為了活動準備中式餐點，因為需要的份量較多，偶爾會請有空的外館人員眷屬到宿舍一起製作糕點，不少人都是第一次手做點心，都感到新鮮又開心。

林秀穗表示，去年中秋節原本計畫做蛋黃酥，大家邊做邊聊時，有人提到當時網路烘培社團討論度很高的彩虹酥，剛好兩位合作計畫顧問的太太在年初回台休假時買了食用色素，大家興致一起，馬上捲起袖子實地製作；林秀穗說，大家耐著性子體驗酥餅繁複的製作過程，不過因為是第一次挑戰，狀況百出，不是油加得太少，麵皮黏在烘培墊上撕不下來，就是包餡的時候弄錯方向，送進烤箱時得一個個檢查，錯的就要拆開重包，製做過程笑聲不斷，出爐時大家都感到很驚奇，之後還立刻泡咖啡「驗收」成果。

林秀穗說，布吉納法索不易取得中式食材，若要製作糕餅，外皮部分在當地採購沒問題，唯獨豬油不易取得，內餡部分則是利用每年休假返台時一次買足扛回布國，備品耗盡時就必須就地取材，曾有一次沒有鹹蛋黃，她就用起司乳酪加工做成偽蛋黃，或者豆沙沒了，就用大紅豆再加工成紅豆餡，「大家集思廣義，問題總能迎刃而解」；林秀穗說，偶爾在布國市場會看到品質不錯的蘿蔔、芋頭，這時她會大量採購，屆時就能做出蘿蔔糕、蘿蔔絲餅、芋頭酥等點心，「就地取材能做出家鄉美味，就是在駐在國最具挑戰性的成就」。

去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
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去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
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林秀穗準備將蛋黃酥送進烤箱。圖／布吉納法索大使館提供
林秀穗準備將蛋黃酥送進烤箱。圖／布吉納法索大使館提供
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去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
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去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
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去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
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去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
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去年中秋節，林秀穗帶著使館人員一起製作彩虹酥。圖／布吉納法索大使館提供
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