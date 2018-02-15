黃國書小學寫春聯賺錢 喜購全皮棒球手套

2018-02-15 12:55 中央社 台北15日電



民進黨立委黃國書說，小學三年級就開始寫春聯並向鄰居兜售，賺的錢買了全村第一個全皮的棒球手套。長大後，黃國書一手寫出好書法，一手推體育改革，黨內立委封他是體改戰將。

黃國書寫得一手好書法，每年的春聯都親自揮毫相當搶手，今年應媒體記者要求在立法院紅樓會議室現場揮毫，各種字體信手拈來，一對春聯不到1分鐘速成，他說，書法不只是練字而已，也是創作，希望今年的一年，台灣可以「福旺台灣展鴻圖」，搭配上聯「春回大地開新運」，即時創作讓人驚呼連連。

「我寫得應該比黃國昌好一點」黃國書透露，立法院朝野協商協商結論要親筆簽名，看到名字僅一字之差的時代力量立委黃國昌親筆簽名，黃國書眼睛一亮，心想黃國昌年紀比較小、學問多，「不是很注意要把字寫得漂亮」。

黃國書說，立法院若進行表決大戰必須輪班固守議場，他就會利用休息時間在國會辦公室練習書法，沉澱自己的思緒，一件書法作品要先佈局，思考要用什麼字體呈現作品中文字意境，要花很多時間想。

曾在台中市文化局大墩藝廊舉辦書法個展，黃國書以台灣諺語創作的書法作品近百幅涵蓋真、草、隸、篆等書體，從唐詩、宋詞、台灣的諺語、文學經典名句，呈現不同文學性，未來也不排除在立法院文化走廊舉辦書法展。

黃國書說，從政之後白天跑行程，無聊時就開始想晚上要寫什麼？想好回家就能很快完成，「書法不只是把字寫漂亮，還要呈現藝術跟文學風格，比較麻煩一點」。

黃國書表示，受到祖父影響，大家下課就去玩彈珠、抓蝦，他每天都得先寫書法作品才能出去玩，小學三年級時祖父發現他會寫春聯，就帶他在村子裡向鄰居兜售，希望大家捧場一下，一副春聯賣5元，那次賣了將近新台幣1000元，「我高興得不得了」。

他說，小時候住在南投縣鹿谷鄉下，後來有機會到台北的百貨公司，買了真皮做的棒球手套，以前手套都是用麵粉袋做的，「那個手套是全村第一個真皮的棒球手套」。

黃國書說，當時小孩沒有電腦網路，大多是讀書、寫毛筆，歷經那一段就會變成一種本領，「那個年代字寫很醜的，都交不到女朋友」。記者詢問，是否因此交到女友？他笑著說，「我覺得字寫很好，可是也交不到（女朋友）」。

黃國書當上立委後推動國民體育法三讀，致力於各運動單項協會的改革，民進黨內立委封他是「體改戰將」國民黨立委柯志恩公開肯定黃國書，黃國書一手寫好字、一手推體育改革，似乎小時候賣春聯、買棒球手套就寫下的緣分。