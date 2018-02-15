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狗年紅包袋 藍委各顯身手

2018-02-15 11:18中央社 台北15日電

中國國民黨籍立委林為洲、陳宜民及許毓仁以狗為主體設計新年紅包袋，林為洲用柴犬當主體象徵「財」來，已供不應求；陳宜民的紅包內貼新台幣5元硬幣，象徵「有緣」，創意十足。

年節至，今年適逢狗年，不少立委都用狗的圖騰，或是與狗相關的文字設計紅包袋，不僅討個吉利，也達到宣傳的效果。

國民黨立委林為洲由地方團隊自行設計出以柴犬為主體的紅包袋，林為洲告訴中央社記者，柴犬的「柴」，發音類似「財」，所以用柴犬來當主體象徵「財」來，希望民眾財源廣進過個好年。而過往政治人物發送的紅包袋不同點在於，林為洲發送的紅包袋上沒有署名，林為洲告訴中央社記者，這是為了方便讓鄉親使用。

他說，紅包袋一份共有3個樣式，都以柴犬的頭像為主體，共印製2萬多份，已全數發送完畢，供不應求，有點後悔當初印太少。

陳宜民推出「旺旺招財」新年小紅包，陳宜民告訴中央社記者，紅包袋的設計意象主要以狗年為主，更將家中所養的馬爾濟斯放到紅包封面。

他說，紅包袋的封底與內頁有象徵好運的「旺來」與高雄的八五大樓和夢時代摩天輪，象徵重現高雄榮景，並且內貼5元硬幣，象徵與高雄「有緣」，年初一(16日)起，將在高雄小港鳳儀宮發送。

另外，國民黨籍立委許毓仁自行設計出狗年紅包袋，上頭有他親筆所題的「芬鐵克迎新春，布拉克錢滾滾」。芬鐵克為金融科技（Fin Tech）的英文發音，而布拉克錢則為區塊鏈（Block Chain）。紅包袋上還有一隻小狗，一組有3份，也就是3隻狗，祝民眾今年一路猋（音同飆）昇。

紅包林為洲柴犬
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