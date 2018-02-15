小英春節宮廟趴趴走 員警怨：年假沒得休

相關新聞
大使夫人好手藝 在非洲做出人氣彩虹酥宴客2018-02-15 13:50
賴清德：行政院及部會春節不休息2018-02-15 12:20
海外華語教師 外交官眷屬的另一種身分2018-02-15 09:55
總統過節沒得閒 蔡英文的情人節...都在大災難後2018-02-15 08:00
台藝人登陸春晚 游梓翔：符合蔡英文的台灣價值嗎2018-02-15 07:33
蔡總統過年發紅包 他呼籲軍公教警消勞一起去排隊2018-02-15 06:49
婦聯會改選 3月推舉新主委2018-02-15 00:32
蔡總統春節全台發紅包 年初一回屏東2018-02-15 00:32
日學習指導要領納釣魚台 外交部重申主權2018-02-14 22:05
參謀總長親巡金門小三通旅客疏運編組 備妥應變作爲2018-02-14 21:46
李婉鈺向阿扁拜年 扁勸她「不要再喝了」2018-02-14 17:17
蔡總統臉書貼文 為平昌冬奧台灣選手加油2018-02-14 17:14
抗議機票翻倍漲 台生赴交通部總統府陳情2018-02-14 16:37
快來看！管碧玲推出有聲書 直播被稱讚「呆萌」2018-02-14 16:07
黨產會擬約詢辜嚴倬雲秘書 雷倩盼等年後2018-02-14 15:41
台生無法回台？總統府：「他們的訴求」可受公評2018-02-14 15:20
過年想領蔡總統的紅包福袋 總統府行程公布2018-02-14 14:52
不回屏東拜年？總統府：初一台東出發再到屏東一路往北2018-02-14 14:38
戰到小年夜！台中議會國民黨團、市府還在吵總預算2018-02-14 14:34
買年菜被粉絲偷親臉 馬尷尬笑：要昏倒了2018-02-14 13:24
江啟臣情人節送香菇 老婆：哈哈哈哈2018-02-14 12:52
賴清德申報財產 有價證券超過3千萬元2018-02-14 12:50
影／綠營民調 花蓮震災後蔡施政滿意度攀升2018-02-14 12:05
政治必拜術...陳菊拜玉皇上帝 這縣長狂掃百廟2018-02-14 12:00
私幼補助排擠公幼 賴清德「台南經驗」不如預期2018-02-14 11:40
視察北捷行控中心 柯P驚呼：大夜班加給才450元！2018-02-14 11:38
維安有疑慮蔡總統不回屏東發紅包 這影帶恐是關鍵2018-02-14 10:57
經濟有望向上 蔡政府棟樑歪斜難修補2018-02-14 10:10
政商舞台風華半生 辜嚴要與內政部及黨產會戰到底2018-02-07 15:49
熱門文章
「不知道降不降得下來」 黑鷹罹難護理師最後LINE曝光2018-02-14 18:55
情人夜 上將搭捷運挽妻成軍人群組應景照2018-02-14 21:07
黑鷹罹難護理師「風超大、又下雨」 氣象站：沒量到雨2018-02-14 22:56
李婉鈺向阿扁拜年 扁勸她「不要再喝了」2018-02-14 17:17
台藝人登陸春晚 游梓翔：符合蔡英文的台灣價值嗎2018-02-15 07:33
影／衛星偵照緊盯敦謙沙洲 海巡南沙155榴砲中隊首曝光2018-02-15 06:50
花蓮雲翠大樓結構出問題? 建築師這麼說2018-02-14 19:55
綠公布花蓮救災滿意度 他批：好大喜功急什麼2018-02-15 07:24
蔡總統過年發紅包 他呼籲軍公教警消勞一起去排隊2018-02-15 06:49
影／媒體問「保官位還保生命？」賀陳旦險動怒回「尖酸」2018-02-14 17:45
海巡155榴炮中隊首曝光2018-02-15 00:00
收容所關了…倒塌戶領20萬 茫然怎過年2018-02-15 00:50
持續更新／國道南下車流量大 彰化路段時速30~40公里2018-02-15 14:30
震怕了！陸客團不住花蓮 改夜奔宜蘭住宿2018-02-14 19:58
總統過節沒得閒 蔡英文的情人節...都在大災難後2018-02-15 08:00
法鼓山今晚政治大咖雲集 蔡英文馬英九難得同框2018-02-15 11:42
浪子回頭！昔拿刀槍進出監獄 今當修復師助罹難者2018-02-14 17:00
小英春節宮廟趴趴走 員警怨：年假沒得休2018-02-15 10:50
蔡總統春節談話 「向對岸的朋友說聲新年恭喜」2018-02-15 09:43
近八成綠營支持者想分手？ 柯文哲：政黨不是鐵板一塊2018-02-15 10:35
抗議機票翻倍漲 台生赴交通部總統府陳情2018-02-14 16:37
打撈黑鷹 高雄海洋探測船「寶拉麗絲號」小年夜出動2018-02-14 20:07
海巡軍事化？李仲威：強化雙方協調2018-02-15 00:00
50年前軍犬訓練 會匍匐前進還會幫戰友鬆綁2018-02-14 17:34
大使夫人的甜點外交 做出人氣彩虹酥2018-02-15 00:00
收容人過年 互道「假釋順利」 圍爐吃「解除雞押」2018-02-15 10:00
傳投入台北市長初選 張顯耀：農曆年後明朗2018-02-14 20:14
「已做好準備」 張顯耀選北市長？年後決定2018-02-15 00:32
賴清德野柳安檢所慰勞勤值官兵 婦人驚呼：我是你同學2018-02-15 15:16
參謀總長親巡金門小三通旅客疏運編組 備妥應變作爲2018-02-14 21:46
救花蓮觀光 勸刷國旅卡 2天1夜1999元2018-02-15 00:46
丹佛辦事處長夫人的甜點外交2018-02-15 00:00
暖陽湊熱鬧 過年旅遊潮恐塞爆國道2018-02-14 23:35
打撈黑鷹 水下無人載具挑戰1500米深度2018-02-15 00:32
小年夜人潮湧現 桃機旅運量近13萬人次2018-02-14 19:43
黨勸進 楊鎮浯考慮選金門縣長2018-02-15 00:32
小年夜出發尋找黑鷹 飛安會連夜前往蘭嶼2018-02-14 19:44
隔夜飯配電視聲 獨居老人的年節日常2018-02-15 10:12
台生陳情「機票漲近倍」 賴揆：機位還夠2018-02-15 00:00
總統春節趴趴走勤務多 警政署澄清：員警不停休2018-02-15 14:43
留言