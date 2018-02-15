小英春節宮廟趴趴走 員警怨：年假沒得休

2018-02-15 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



蔡英文總統的過年行程昨也公布在自己的臉書粉絲團上，不料卻引來「靠北警察」的小編在底下留言「其實，我們不想你這樣四處趴趴造，你走到哪，我們年假就沒得休」。圖／擷取自蔡英文臉書 分享 facebook 蔡英文總統農曆春節期間行程滿檔，不僅除夕夜將前往金山的「法鼓山2017除夕撞鐘祈福典禮」，初一至初三則是全台宮廟走透透，蔡英文的行程昨也公布在自己的臉書粉絲團上，不料卻引來「靠北警察」的小編在底下留言「其實，我們不想你這樣四處趴趴造，你走到哪，我們年假就沒得休」。

對此，台北市長柯文哲直言，總不能叫總統都不出門吧！

柯文哲表示，總統出門有一定的維安規格，國安局有一定的規格，地方警察局也要配合，照這樣子講，那總統每天都不用出門了，因為她到哪都有一定的維安規格。