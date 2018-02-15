海外華語教師 外交官眷屬的另一種身分

2018-02-15 09:55 中央社 台北15日電



外交官眷屬大多會陪同另一半派駐海外，放棄自己原有的工作。但對駐印尼代表處參事買睿明的妻子翁玉珠來說，海外生活不僅讓她發現對華語教學的熱情，也藉此推動「軟性外交」。

翁玉珠接受中央社記者電話訪問時表示，她曾陪同先生派駐美國、沙烏地阿拉伯等地，海外生活除了要培養自立自強的精神，也要負責子女的中文教學。孩子在國外上的是國際學校，為了培養中文能力，她親自準備教材來教學，也在家裡營造一個說中文的環境，父母就是孩子最好的中文家教。

除了在家教孩子中文，翁玉珠說，隨丈夫派駐沙烏地阿拉伯時，因為當地僑教師資缺乏，她就利用週末的時間到僑校，義務協助華語教學。雖然那時候她是非專業的華語教師，但因為母語是中文，也就可以發揮功能。

那段時間裡，她發現有很多僑校子弟，中文並非母語，以教母語人士的方法來教他們並不適用。後來她才知道，原來華語教學有分對象，對母語人士與非母語人士的教學方法並不相同。

「我想要好好教他們，讓他們真的學到東西」，基於這樣的熱情，翁玉珠在2005年回台灣的時候，就報名華語師資班，參加師資培訓課程。後來繼續到中華語文研習所上課，隨後錄取華語教師，有了對外籍學生的教學實務經驗。

但她不以此為滿足，後來報考文化大學對外華語教學碩士班，也順利考上，「真的很開心」。上課之餘，她也兼一些華語課程，持續累積教學經驗。

她分享，研究所的課程，讓她不僅學到教學技巧，也學習到跨文化溝通的重要。這些對海外教學來說都很受用。

已有10多年華語教學經驗的翁玉珠說，隨先生派駐印尼將近2年，她深刻感受當地對華語學習的需求量很大，特別在企業界，會中文是很大的優勢。

她說，她在印尼的教學工作是義務職，教學地點包括印尼當地企業、學校，也有家教。在印尼教華語，需要有本土化的教材，包含當地的節慶等，因為教學的目的是讓學生能在他們生活的環境中使用中文。

此外，她也發現，有華語教學的技能，讓她很容易交到朋友，很多當地人士，包括官方、企業界人士，知道她會教華語，都很有興趣，希望她能教他們的子女或是到企業上課。她形容，這就像是發揮軟性外交的實力。

回顧過去的教學經驗，她印象最深的事，包括2016年，有一位60多歲的印尼婦人指名要跟她學中文。後來她才知道，原來這名婦人多年前留學美國的時候，當時的中文老師是台灣人，所以學的是正體字；多年以後，想重拾中文能力，也就需要找一位能教正體字的老師。

另外一件讓她感到印象深刻的事是，她在印尼當地的朋友希望他們的小孩學中文，但小孩一直很抗拒，直到孩子念大學，在實習的時候，看到企業界對中文的需求，就開始想學華語，增加自己的就業優勢。

翁玉珠分享，華語教學是可以帶著走的一種技術，不僅可以教外國人，對自己子女教育的幫助也很大。她也認為，海外華語教師是很適合外交官眷屬的工作，原因包括教學工作的可延續性；外交官眷屬具有跨文化的能力；從事華語教學同時也能宣揚中華文化，與各界建立情誼，協助推動外交；具備第二專長，也可以增加個人成就感與自信。

對她來說，「翁老師」這個稱呼讓她有使命感，也實現她的夢想。雖然她小時候的心願是當老師，但長大後在建設公司上班，婚後長期都是家庭主婦的角色，「有了這份工作後，我自信增加很多」。