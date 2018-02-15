台藝人登陸春晚 游梓翔：符合蔡英文的台灣價值嗎

2018-02-15 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



周杰倫等台灣大咖藝人將登春晚。圖為周杰倫在新加坡演唱畫面。 圖／杰威爾音樂提供 分享 facebook 世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，蔡英文總統1月底接受電視節目專訪，搬出了「台灣價值」這個題目。然後蔡總統和她帶領的黨就採取一副「台灣價值檢察官」的模樣，檢查誰符合誰不符合「台灣價值」。一下要某人確認「台灣價值」，一下有人說「台灣價值」是不能補考的，那人還當過台灣的「新聞局長」。

這兩天大陸中央電視台公布了春節聯歡晚會節目單，游梓翔指出，當中台灣藝人的比重極高。台灣藝文界人士能夠登上春晚這樣藝術水平高、廣受矚目的舞台，本來是一件極好極有價值的事。包括周渝民的開場歌舞、胡凱倫的魔術、林志炫、周杰倫、蔡威澤、派偉俊、蕭敬騰、言承旭的歌曲表演，言承旭要唱的是《龍的傳人》、方芳和張晨光的小品，這些優秀藝人都是台灣的驕傲。

但是看到中央電視台的春晚節目單，還有台灣藝人後面括號中的「中國台灣」，以及節目呈現的「兩岸三地一家親」的氣氛，游梓翔說，他不禁在想，在蔡總統和她的黨員眼中，這些藝人符合「台灣價值」嗎？是不是也應該被當掉不能補考了呢？

游梓翔說，他還是相信，真正的「台灣價值」在體現中華文化，發揮兼容並蓄的軟實力，爭取更大更好的舞台，這和蔡總統和她的黨狹隘的「台灣價值」完全不同。但燕雀安知鴻鵠之志呢！