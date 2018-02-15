總統過節沒得閒 蔡英文的情人節...都在大災難後

2018-02-15 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



昨天是小年夜，恰巧也是西洋情人節，前總統馬英九沒做什麼浪漫的事，而是循小年夜慣例，與大姐馬以南到住家附近的興隆市場採買年菜，並向民眾與攤商拜年。同時發送他親筆書寫的狗年春聯。

馬英九昨到興隆市場買年菜、發春聯。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

民眾紛紛要求跟他合影簽名，馬英九來者不拒，談到他今年的春聯大受歡迎，對岸甚至拍賣叫價到1000人民幣，他笑說，「這有點離譜了」。採買過程中，有位女攤商上前熱情擁抱，更險些親到馬的臉，讓他直呼，「要昏倒了」。很顯然，今年的西洋情人節，馬英九雖已卸任總統，但還是一堆人陪著過。

蔡總統的情人節 發文為災區祈福

●2016年02月06日 台南大地震

總統蔡英文（右）與台南市長賴清德（左），於2016年出席台南震災罹難者聯合奠祭暨追思大會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2016年1月16日，蔡英文以689萬票當選總統，2016年2月6日發生台南大地震，接著就是春節假期，雖然蔡英文此時還未就任，但這一年的西洋情人節她在臉書發文說，「震災搶救任務已經結束，要開始面對漫長的重建之路，不僅要重建受創的家園，更要重建受災民眾的心靈、生計和生活。」情人節第二天、春節假期一結束，蔡英文上午到民進黨中央黨部，沒跟黨工拜年，反而馬上召集幕僚及幹部進行會議，就南台灣地震災後處理工作、第九屆立委研習會議，和產業參訪進行會商。

●2017年02月13日 蝶戀花翻覆

而2017年即去年的西洋情人節前一天，蝶戀花遊覽車翻覆，造成33人死亡的重大傷亡事故。隔日情人節當天，蔡英文前往慰問家屬，還坐下來傾聽家屬需求。面對媒體追問是否會追究交通部責任、是否會檢討勞工過勞等問題，蔡英文臉色沈重，並未回答。

●2018年02月06日 花蓮大地震

今年2月6日，花蓮發生強震，四幢建築傾斜倒塌，蔡英文兩度前往花蓮，也博得民眾肯定，但昨天14日情人節再度降臨，她卻沒有安排任何行程。

馬前總統的情人節 跑活動見友人

●2016年 馬英九放天燈為台南祈福

2016年2月，馬總統到平溪施放天燈，並在「心心相印天燈」寫下「勇度難關，轉危為安」八個字。 圖／總統府提供 分享 facebook

前年的西洋情人節在元宵節之後，馬英九只剩約三個月任期，他反而落得瀟灑，這一年他受平溪天燈節之邀，參加「心心相印 情定平溪」活動，為了過年期間發生的南台大地震，他在廿呎主燈寫上「勇度難關、轉危為安」，祈願震災災民勇敢。

●2015年 馬英九與民間友人吃早餐

2015的西洋情人節，馬英九一早就到花蓮造訪他的民間友人江美華，江美華是作家王尚智的母親，馬與母子一起早餐餐敘。但馬英九竟忘了這一天是情人節。馬與江美華在王家門口熱情擁抱時，王尚智一旁連續兩次提醒馬英九今天是情人節，馬才似乎恍然大悟。王尚智說，他的媽媽已卅多年沒過情人節，很高興總統來看她，「算是過情人節了」！

馬英九還是懂浪漫 連兩年曬恩愛

●2014年 馬在臉書PO照謝「牽手」

2013年情人節，總統馬英九在臉書曬恩愛。 圖／摘自馬英九臉書 分享 facebook

2014年的西洋情人節，馬英九透過臉書曬恩愛，po出一張巧克力照片與一杯熱茶的照片，祝福天下相愛的人「情人節快樂」。馬英九透過臉書解釋，這是一盒自友邦帶回的巧克力、一杯熱茶，「感謝我的牽手，也祝福天下相愛之人『情人節快樂』」。不過，馬英九其實是沒有過情人節的習慣，這一天幕僚會議排滿檔。

●2012年 偷損老婆「嫁給這種人」

前一年2013年的西洋情人節，馬英九總統也在臉書放送浪漫，張貼一張他大口吃紅豆餅，卻遭夫人周美青斜眼怒視的照片，照片下方還橫批「我怎麼嫁給這種人！」馬英九寫道，這張照片一直都珍藏在他辦公室裡，因為他覺得，這就是幸福。

還不是總統時 小英這樣過情人節

●2012年 還在拚大選與記者一起過

2012年，還在拚總統大選的蔡英文，選擇與媒體記者們一起度過情人節。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2012年的西洋情人節，第一次參選總統的蔡英文，在只剩一個月就要投票的這一天，選擇與主跑總統大選的記者一起過。這一場情人節聚會中，蔡英文為一名黨工與記者的戀情作見證，催促兩人趕快完婚，並開玩笑表示不排除「祭出黨紀處分」，引起哄堂大笑。蔡英文還送每位記者一盒巧克力，當做情人節禮物。

馬英九初當總統時 情人節這樣過

●2010年 與方文山有約 談漢字美

2010年的情人節剛好大年初一，馬英九當時才當總統一年多，為與民眾拉近距離，他每周發表一篇「治國周記」影像與文字，那天他的「周記」公布了與音樂人方文山就正體漢字之美的對話，馬英九讚美方文山與周杰倫合作的許多歌曲就是傳承了正體漢字的傳統。馬英九還邀方文山當場發表一首短詩「一則關於他們的故事」。

●2009年 馬英九帶周美青看歌仔戲

2009年的西洋情人節是馬英九就任總統後的第一遭，而他的選擇是晚上帶著「第一夫人」周美青到台中去參加元宵燈會並觀賞歌仔戲。周美青上台致詞時隻字未提老公。馬英九不以為意，接過麥克風示愛：「我不是浪漫的人，感謝美青，包容我的缺點，欣賞我的優點。」

其實這一天一早，馬英九早就訂了代表「一心一意」、「一生一世」的十一朵紅玫瑰情人節花束，送到中興寓所給周美青。幕僚更貼心讓馬英九一上午沒行程，可以在家陪老婆；沒想到周美青卻另外安排去陪弱勢兒童看花燈，夫妻倆只在寓所浪漫度過不到兩小時。

總統大選前的情人節 馬是這樣過

●2008年 被夫人壓頭為不體貼道歉

2008年，國民黨在台中市舉辦「濃情密意、不能沒有你」情人節音樂會，馬英九偕同夫人周美青一同參加，在眾人慫恿下親吻。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前一年2008年的情人節更令人印象深刻，當時距投票只剩一個月，馬英九和周美青在造勢場合相吻，周美青還壓著馬英九的頭要他為不夠體貼致歉，讓外界首見親密互動的一面。不過這天早上，馬英九到彰化縣發福袋，上千民眾在廣場上排成人龍等領紅包。馬英九說，台灣人很幸運，擁有兩個情人節，他祝福天下有情人終成眷屬。

前總統陳水扁 情人節仍飄政治味

●2004年 情人節巧遇總統大選辯論

2004年，前總統陳水扁為了拚大選，放棄度過情人節的機會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2004年西洋情人節，巧遇上總統大選辯論會，陳水扁無法過情人節，這一天在總統府前廣場有一場「南台灣愛情護照」活動，陳水扁為了辯論只能請夫人吳淑珍瓜代。另外，陳水扁在票選夢中情人的活動中竟名列第八，吳淑珍致詞時說，她覺得很奇怪。

●2003年 扁愛高雄 連宋「聯姻」

2003年的西洋情人節，陳水扁南下高雄為愛河燈會點燈，他說，雖然公務繁忙，但情人節卻一定要趕到高雄市。因為「愛河是高雄的情人，高雄是阿扁的情人」，他在情人節與市民在愛河約會。但這一天更重要的大事是，連戰與宋楚瑜在這一天宣布了國親聯盟，連宋搭檔參選2004年總統大選。使得這年的西洋情人節更加政治。

2004年總統大選第一場電視辯論會，兩位候選人連戰（左）、陳水扁（右）在辯論會上短兵相接。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●2002年 阿扁做阿公 最好的禮物

2002年的2月底，陳水扁在他的「阿扁總統電子報」說出快樂心聲。他以「下一代與下下一代」為題，敘述他得知女兒懷孕的過程。阿扁表示，這真是令他快樂又驚喜的好消息。他說，過年前幾天在錄製除夕談話時還若有所思的說：「如果幸運的話，我就可以很快做阿公了。」沒想到一語成真。