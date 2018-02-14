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雷倩：準備三八婦女節大會 我們「堂堂正正！」

2018-02-14 01:14聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會前主委辜嚴悼雲昨晚搭機離台赴美，婦聯會年前風雨，將持續到年後。婦聯會主委雷倩昨天深夜再度在臉書貼文，她以「 城破後第十三日 歌林多後書四章８節」，紀錄二月十三日的一天。

雷倩指出圍城裡的日子應該十分慌亂，但陳媽媽多次用當年退出聯合國時，蔣夫人鼓勵大家的經節來激勵同仁，讓我們享有出人意料的平安。

雷倩指出，昨天中午，葉教授與兩位同學臨時來訪，她帶他們去看中華婦女祈禱會聚會的房間。靠牆的桌上有蔣夫人過生日吃蛋糕的照片，房間一角留著她當年的座椅，用椅套罩著。簡單的座位上放著藍皮聖經以及最初由上海帶來、後在台灣重印的詩歌本。在那裡，我們一起讀歌林多後書四章8-9節。

雷倩再度替常委媽媽說話，她表示，一直以來，有許多被誤導的深藍或正藍群眾攻擊主張行政和解的常委會是投降派，說她是陳師孟、段宜康，要求會務人員誓死抵抗。但是，有沒有人想過，這些跟著蔣夫人、辜媽媽幾十年的常委們都是何許人？難道只是年邁昏聵的老太太？絕不是，她們是中華民國的婦女領袖，更是國之重臣之妻女。

雷倩說，而她，在10/24由辜媽媽在美親自發文（並經辦事處公證回傳）指派進入常委會並代理其職務之前，與進行中的行政和解案毫無關係。臨危授命於10/26開始代理主持常委會，之後每事均經正當程序由常委會議決後處理。既不是民進黨的官、也不是民進黨的立委，曷竟被所謂鷹派的會內同志人格謀殺至此！最後，婦聯會的同仁近年來忠勤任事、服務社會，他們既不選舉又非黨工，要他們配合政黨的選舉策略而犧牲自己的法律權益，有何正當性？

雷倩表示，因為自反而縮，所以即便是在黨產會的網羅中，會務同仁今天還是正常準備三八婦女節大會，以及會後的全面改選。我們，堂堂正正！

婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照
婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照
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