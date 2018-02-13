黨產會追查婦聯會 辜嚴倬雲今晚搭機離台

2018-02-13 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 高凌雲 ╱即時報導



辜嚴倬雲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 就在黨產會積極追查婦聯會內部是否有弊端過程當中，去年遭內政部解職的前婦聯會主委辜嚴倬雲，今天晚上被桃園機場旅客目擊，坐在輪椅上，被人推上飛機。同機旅客表示，辜嚴倬雲搭乘的是長榮班機（BR52）離開台灣，辜嚴倬雲與另外五人一同前往美國德州休士頓。

據指出，辜嚴倬雲原定周日晚上就要悄悄離開台灣，但是臨時取消行程，傳聞是辜嚴倬雲跌倒，身體一度不適，將離台班機延後到今晚出發。

據了解，辜嚴倬雲與其他五人一同離台，去年辜嚴倬雲也曾在內政部、黨產會與婦聯會協商簽行政契約過程中，飛往美國一段時間，當時有祕書、醫療人員隨行，這次辜嚴倬雲低調離台，應該仍有祕書與醫療人員隨行。

據指出，辜嚴倬雲原本不反對婦聯會與政府妥協，後來因故轉向與婦聯會內部泛國民黨系統的主戰派人馬合作，婦聯會在國民黨幕後運作下，推翻常務委員會議通過簽署行政契約的決議。黨產會在協商破局後，隨即展開調查婦聯會，已經取走許多婦聯會內部資料，並約談婦聯會工作人員。

根據婦聯會相關人士的說法，婦聯會過去在辜嚴倬雲擔任主委任內，有某些會議的會議記錄與原始會議過程不符合，會議記錄必須出席常務委員會簽名，但是這些有爭議的會議記錄多無常委簽名，內容也與實際開會決議不同，這些有爭議的會議記錄又多與婦聯會經費支出有關，需要深入調查釐清。就在黨產會要展開調查的前夕，辜嚴倬雲被人目擊今晚搭機飛往休士頓。