總統令：高建智任僑委會副委員長

2018-02-13 20:10 中央社 台北13日電



總統府今天發布總統令，立法院顧問高建智為僑務委員會副委員長；高建智1953年出生，曾任民主進步黨籍台北市議員、立委與綠色和平電台董事長等職務。

高建智是接下前僑委會副委員長田秋堇的職缺，田秋堇出任監委，因此請辭僑委會副委員長一職。