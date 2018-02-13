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總統令：高建智任僑委會副委員長

2018-02-13 20:10中央社 台北13日電

總統府今天發布總統令，立法院顧問高建智為僑務委員會副委員長；高建智1953年出生，曾任民主進步黨籍台北市議員、立委與綠色和平電台董事長等職務。

高建智是接下前僑委會副委員長田秋堇的職缺，田秋堇出任監委，因此請辭僑委會副委員長一職。

僑委會田秋堇立法院
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