立委的客家年菜╱鍾孔炤：沒吃豬膽肝 就不像過年

2018-02-18 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 程平 ／台北報導



一盤豬膽肝，就能讓鍾孔炤配上二碗白飯。 鍾孔炤╱提供 分享 facebook 台灣的客家人，由於南北居住環境不同，飲食習慣也會有些許差異。來自屏東內埔的民進黨客家立委鍾孔炤，對南部客家人的傳統美食「豬膽肝」有特殊記憶。鍾孔炤說，只要有一盤煎過的豬膽肝配上蘿蔔乾，他可以吃二碗飯，由其是過年期間，沒吃豬膽肝，就不像過年。

鍾孔炤說，客家人比較勤儉，為了配飯有飽足感，會吃得比較鹹、比較肥、比較香。尤其是香，客家人會用豬油加上紅蔥頭，平常用瓶子封裝，不管吃飯、拌麵或炒菜都會加一點，這樣會比較香，小時候沒有什麼東西好配飯，就會用豬油、醬油拌飯吃。

說到南北客家人的飲食差異。鍾孔炤說，一般人熟知的客家料理薑絲大腸，其實有南北差異，傳統上北部會先將大腸燙過才去炒，南部比較喜歡脆的口感，不習慣先燙過，直接熱炒，南部把腸子中的肥油先處理掉，但不會浪費，還要妥善利用拿去炸豬油。

對於記憶中傳統南部客家人的美食。鍾孔炤說，小時候他常吃鹹肉餅，南部客家聚落多數都不靠海，缺乏海鮮，貧窮的家庭又買不起豬肉，會到溪流捕捉淡水魚，曬成鹹魚乾，再去田裡面釣青蛙，剁了之後跟鹹魚一起攪拌，就會變成鹹肉餅。

對鍾孔炤來說，最不能忘懷的傳統南部客家美食，是逐漸失傳的豬膽肝，每年過年都一定要買來吃，還會送給親朋好友分享。鍾孔炤說。豬膽肝是將豬肝用醬油、鹽巴再加入中藥材秘方放入甕中醃製，等入味後再取出利用日照曬乾，曬乾完就跟香腸一樣。

豬膽肝簡單的料理方式可蒸可煎，蒸的方式會把原來肝中的油蒸出來，吃起來像粉腸，口感比較綿。用煎得吃起來比較香，搭配清蒜，很好配飯，也能下酒，他個人就喜歡吃煎的，只要有一盤豬膽肝配上蘿蔔乾，他一餐就能吃二碗飯。