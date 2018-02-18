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立委的客家年菜╱吳志揚記憶味蕾 盡是母親炆爌肉香味

2018-02-18 12:00聯合晚報 記者程平／台北報導

吳志揚愛吃的客家炆爌肉，是客家民眾喜宴時常見的佳餚。 吳志揚╱提供
吳志揚愛吃的客家炆爌肉，是客家民眾喜宴時常見的佳餚。 吳志揚╱提供
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來自桃園的國民黨客家立委吳志揚，最喜愛的客家美食就是炆爌肉，充滿整個記憶裡的味蕾。

吳志揚說，雖然爌肉有閩南口味，客家爌肉特色是肥香鹹，這符合客家傳統飲食偏鹹、偏油、好下飯的特色。吳志揚透露家傳炆爌肉的撇步，要慢火炆煮，煮越久豬肉越是香而不油，爽口不膩。

吳志揚表示，客家飲食在台灣南北有著些許差異，由於南部物產比較豐富，依照節氣有不同的蔬菜可供選擇，北部客家人因為住在山邊，比較辛苦，會有更多鹹菜、蘿蔔乾類的醃漬食物。

吳志揚說，光是一道白斬雞，北部客家人居住的丘陵地適合種植金桔，將金桔製作成桔醬，北部客家人習慣將白斬雞沾著桔醬吃，南部客家人吃白斬雞，喜歡用九層塔搭蒜頭沾著醬油吃。

除了白斬雞的沾醬不同，吳志揚表示，客家人愛吃的粄條，北部通常吃湯粄條，南部喜歡吃炒粄條。北部客家人料理的薑絲大腸，裡面都是薑，比較嗆，還有濃郁的白醋味，南部通常會加入酸菜，帶著酸酸甜甜的味道。另一道美食客家小炒，北部慣用蔥，加上魷魚，南部慣用蒜搭配豆干。

過年時會吃得客家湯圓，吳志揚說，其實也有南北差異，通常北部的客家湯圓，是用小湯圓煮湯，湯裡面加上茼蒿、蔥、韭菜、蝦米、紅蔥頭入味，是標準客家湯頭，南部喜歡吃包餡的客家大湯圓。

最令吳志揚流口水的客家美食，要算是客家炆爌肉。吳志揚說，大口咬下去，濃郁的醬油味搭著五花肉原本的香甜，入口香而不油，爽口而不膩，只要有一塊，就可以吃一碗飯，他整個記憶裡的味蕾，盡是阿婆及母親慢火炆爌肉的香味。

吳志揚客家美食春節
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