戴猶太小帽、哭牆禱告 林佳龍籲制定「人權教育法」

2018-02-13 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長林佳龍前往以色列，出席全球市長會議；林佳龍參觀猶太人大屠殺紀念館時，強調以色列將二戰納粹大屠殺的歷史公開展示，台灣面對228等白色恐怖與戒嚴，除通過促轉條例，應制定人權教育法，避免不幸再次發生。

林佳龍也前往猶太人的精神象徵「哭牆」，他入境隨俗也戴上猶太傳統的猶太小帽。林佳龍說，「哭牆」是猶太聖殿的西牆，傳說是最接近上帝的地方，也成為一面許願牆，他祈願台灣一切安好。

林佳龍與出席的各國市長參觀猶太人大屠殺紀念館，館內展出真實紀錄片、歷史照片與倖存者捐獻的文物，以及虛擬影像等，呈現二戰納粹大屠殺的黑暗史；他也出席哀悼儀式，祈求世界和平。

林佳龍說，二戰大屠殺的歷史令人悲傷，但以色列政府將歷史加以記錄、研究並公開展示，對於轉型正義的全面反思，具有重要的教育意義，人類歷史上也有許多類似事件。

他強調，台灣剛通過「促進轉型正義條例」，台中市建構白色恐怖的口述歷史，舉辦人權文化季，他希望中央進一步制定人權教育法，藉由教育讓人權理念深入人心。