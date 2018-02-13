邱太三所言差矣 陳致中：特赦不可能由部長下指導棋

2018-02-13 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



法務部長邱太三昨天接受中央社專訪時提到特赦前總統陳水扁之事，臆測政府有可能也會做民調來決定。陳水扁的兒子陳致中今天明白表示，此說他不同意、也無法苟同，因為特赦是總統特權以救濟司法不公，不可能由民調決定，全世界沒有那一位總統去行使特赦是要做民調的。

陳致中為了民進黨高雄市議員黨內初選，今天上午到前鎮一傳統市場發送春聯，對於邱太三昨天的談話，他嚴詞駁斥，並說他的父親應該從相關新聞報導中得知邱的受訪內容，但他忙著送春聯拜年，沒有和他的父親討論此事。

陳致中說，邱太三談到特赦可能做民調決定，他的看法一樣，無法苟同、不能同意邱的說法。

他表示，特赦是憲法賦予總統的政治特權，這個權力是為了救濟司法的不公平跟不正義，扁案的過程，誠如監察委員陳師孟所說，程序中有太多的不公平，總統考慮特赦，應從扁案受到程序上不公平的本質著眼，不可能去做民調，因為總統的特權是用來救濟司法不公，不可能由民調決定，全世界沒有那一位總統去行使特赦是要做民調；如果說要做民調才有共識，法務部長可以說是所有內閣閣員中最低的，那怎麼辦？

他說，如果是赦免法的法律漏洞可以透過立法院修法來填補，立委蔡易餘有提案，邱部長可以支持這個提案，就可以解決這個問題，這不是一個很困難的事情。