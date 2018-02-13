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藍委批政府將手伸進財團法人 濫權集權

2018-02-13 12:06聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

行政院版財團法人法草案本會期列為立法院優先法案，不過內容遭國民黨立委批評假轉型正義之名行巧取豪奪之實，意圖干涉民間法人獨立運作。國民黨團書記長李彥秀指出，當年接收日產成立的財團法人被定義為政府之財團法人，根本就是為了掌握特定組織的針對性立法；國民黨立委江啟臣也批評，執政黨反其道而行大搞濫權、集權。

李彥秀表示，財團法人法研議許久，在馬政府時期就已經開始討論，原意是讓加強政府捐助財團法人監理，對於民間捐助財團法人採取低度監理，我們支持這個修法方向，但是目前行政院版本，「擴大解釋接收日產成立的財團法人為政府捐助之財團法人，是為了掌握特定組織的針對性立法。」

此外，李彥秀還說，政院版將修法之前已經轉為民間捐助的財團法人，必須準用政府捐助財團法人的董事監察人派令，甚至可以由政府買回，根本是行政濫權，恐怕會有以維護國產為名，行強取民產之實。過去政府捐助財團法人往往是因為希望透過外部組織，協助政府扮演部分職能，甚至進行政府不便出面的涉外事務，目前以補助或是及捐助章程就可以達到一定的監督效果。

李彥秀說，如果依照行政院的版本通過，這些外部財團法人的官方色彩更加濃厚，在彈性跟靈活度上都會降低，反而弱化了政府捐助財團法人的功能性。

江啟臣則說，我們支持「公正的」財團法人法，捐贈財產是屬於受贈者，法人要獨立運作，這是社會共識，而不是政府在捐贈後卻能夠對民間財團法人的運作指指點點。就因為是政府，對於維護民間財團法人獨立運作的公權力節制應該更加警惕，怎麼會反其道而行大搞濫權集權作法？

江啟臣表示，財團法人需要法制化的規範，但這是讓財團法人有法理依據可循，不是趁機把政府的手伸進民間財團法人，意圖干預運作，民進黨執政後的行政院版增加的4條，可以任意將任何受過政府政策鼓勵而進行投資捐贈的民間財團法人「加強監督」，遴派董事改組董事會，干預民間法人內部獨立運作，更令人可議的是，這恐怕根本就是執政黨安排自己人資源分配，中飽私囊的難看吃相。

李彥秀江啟臣

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