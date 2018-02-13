反對政府納管兩手策略 宗教團體連署抗議

2018-02-13 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



針對政府在立法院推動「財團法人法」以及「社會團體法」草案，由佛教、道教、一貫道、天主教與基督教等9大教派所組成的宗華教信聯盟黨提出質疑。黨主席朱武獻認為，民進黨政府一邊安撫宗教團體要等達成共識後再續推「宗教團體法」，一邊又推動立法將宗教財團法人和社會團體納入管轄，是大玩兩手策略，將發動連署抗議。朱武獻透露，待連署達標後，農曆年將與藍綠黨團接觸、表達意見。

朱武獻指出，目前宗教團體的組織型態有「財團法人」、「寺廟」、「社會團體」三種。從2001年至2015年為止，行政院5次函送立法院的「宗教團體法草案」，一直以來都是將宗教團體不分組織型態一併納入轄下，並受現行宗教法令規範。

然而他批評，民進黨宗教委員會的總召集人余政憲日前陪同總統蔡英文至屏東展開宮廟拜會行程，席間數度強調宗教團體法將暫緩推動，要等到各界達成共識，但目前在立法院一讀的財團法人法草案，以及即將進入二讀程序的社會團體法草案皆特別把宗教團體拉入管轄，打破宗教法令專轄慣例，分明是溫水煮青蛙，兩手操作。

朱武獻強調，宗教團體不是不願意接受規範，而是不能接受政府言行不一。尤其在爭議最大的財務透明化部分，無論是內政部原定推動的宗教團體法草案，還是目前正在立法院審議中的財團法人法草案、社會團體法草案，都規定宗教團體必須公開財務，甚至公布捐獻者詳細資料，其中涉及很多個資問題。朱武獻呼籲：「民進黨是廟埕起家的，不應對宗教界設這種法律騙局」。

朱武獻表示，宗華教信聯盟黨昨天正式啟動連署行動，將從全國宗教財團法人團體中收集1000份連署，計畫農曆年後與藍綠黨團接觸，到時也預計先與國民黨黨主席吳敦義見面。