蔣萬安揮毫字好美 大班開始練

2018-02-19 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



國民黨立委蔣萬安(右一)現場寫書法。 蔣萬安辦公室／提供 分享 facebook 【記者劉宛琳／台北報導】

國民黨立委蔣萬安在擔任立委一年的農曆春節，寫了「萬事平安」春聯送給選民，清秀工整的字跡原來是從幼稚園大班就開始練習書法。蔣萬安說，爸爸說中文字不能寫太醜，要工整，他現在寫著一手漂亮的字。

蔣萬安表示，他從大班開始跟大兩歲的二姊一起練書法，一開始像鬼畫符，最早從描紅本開始，是爸爸握著他的手，一點、一捺、一撇慢慢的練習。他也會跟姐姐比賽，看誰描紅本不會超出來，等到比較熟悉後，爸爸就會買各種書法練習帖給他們練習。

蔣萬安說，剛開始是一周練習一次，不會感覺到被強迫，加上後來學校每周都有一堂毛筆課，久而久之也就培養起寫書法的興趣，他還記得當時都練習顏真卿、柳公權的帖子。

蔣萬安多次參加學校書法比賽得到特優，最好的一次是國中獲得全校第二名，代表學校去外面比賽。後來高中因為課業繁重，就沒有再持續寫。直到上了大學，出社會，又重拾寫書法的興趣，偶爾會在周末寫幾個字，除了可以愉悅心情外，也能讓自己靜下心來。

蔣萬安說，從小練習書法讓他寫了一手漂亮工整的字，另一方面，也可以培養耐心，這些都是很好的訓練。

蔣萬安第一次寫春聯，是當上立委以後。過去他只在家裡寫過單字的春、福，在選上立委的第一年首度寫了萬事平安春聯送給選民，他說，之前有先在宣紙上練習，實際寫在春聯紅紙上，只寫了兩次就成功。