江啟臣吹薩克斯風 炒熱娘家宴

2018-02-19 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



國民黨立委江啟臣(右二)每年回娘家都席開40桌，表演歡迎江家女兒回娘家。 江啟臣／提供 分享 facebook 【記者劉宛琳／台北報導】

國民黨立委江啟臣來自台中豐原江家，是當地非常龐大的家族，每年農曆新年初二回娘家時都會辦三四十桌，全家族一起團聚。身為民代的江啟臣不僅要逐桌敬酒，上台表演薩克斯風，娛樂大家，還要提供抽獎品，讓家族親戚都能在過年抽個紅包，沾沾喜氣。

江家女兒回娘家活動已經舉辦超過20年，江啟臣說，這都是起源於家族的兄弟會。原來，江啟臣的父執輩在20多年前，組了一個兄弟會，每年都會舉辦各個大小不同的活動，小活動以姓江的為主要參加者，回娘家是讓嫁出去的女兒一起回來參加，也是一年中最盛大的活動。

江啟臣表示，家族的兄弟會，現在已經擴大到社團法人經營，希望能夠更凝聚大家的向心力，讓這個組織可以有一個比較制度化的平台來運用，現在已經換他這代接手。

江啟臣說，他選上立委後，幾乎年年都上台表演，不是唱歌，就是吹薩克斯風，雖然看表演的親戚會打賞給表演者，他卻什麼都拿不到，他還要打賞給別人，提供摸彩品，這就是民代啊。

江啟臣表示，這個活動讓他可以見到很多平時都見不到的親戚，尤其是一些人真的不認識，例如叔公女兒的孩子，一年可能就只見這一次，不過在他當立委後，家族成員每個人的婚禮，他都會去參加，反而跟大家更熟悉了呢。