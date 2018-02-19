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想念媽媽的味道 新住民姊妹家鄉菜上桌！

2018-02-19 12:00聯合晚報 記者劉明岩／彰化報導

【記者劉明岩／彰化報導】

新住民姊妹嫁來台灣，年夜飯一般多會做台灣味的菜餚，但她們也會做家鄉菜，除了想念媽媽的味道外，也讓親友嘗嘗異國風味的美食。

為了迎接春節，新住民立委林麗蟬與多位新住民姊妹，在新住民姊妹梁金妮位在彰化市的家裡，一起做年夜菜，各自端出拿手菜，或者是最想念的家鄉年菜，大家也利用這個機會互相觀摩，或許那天還可以出食譜，甚至接受訂桌。

來自柬埔寨的林麗蟬，今年春節做了一道綠咖哩魚，就是一般印象的滇緬菜的特色，用香矛、薑黃、辣椒、魚露、柬埔寨香片等，打成汁，再準備一尾鮮魚，再加上椰奶，經過水煮、去骨，湯汁淋到煮熟的柬埔寨米粉，再綴上青菜、胡瓜、八椒花等，就大功告成，十分繁複，而風味既特別又美味。

林麗蟬說，這是很道地的柬埔寨傳統菜，她也沒做過，因為想念媽媽的味道，所以就去學，一解鄉愁，也讓更多人來嘗嘗。

廣西壯族的梁金妮，介紹的是壯族過年必吃的粽子，是用濾乾的糯米，再拌以火腿絲、棗子、豬肉、鹽（或糖）等，再用廣西特有柊葉包覆，粽子大如小豬，必須經過八小時水煮，全家一邊看火，一邊聊天守歲。棕子做的形態就像小豬一樣，代表五榖豐登，在家鄉，家中不論喜慶都要做。她最近回廣西，就帶回粽子，給親友品嘗，也一解鄉愁。

黎家甄端出薑母三杯雞，用魚露、薑母、辣椒、醬油等調味料烹調，她說，在越南吃年夜飯，常會做這道薑母三杯雞，冬天吃起來有暖烘烘的，有家庭溫暇、幸福的感覺。

來自印尼的依娜準備了辣魚，大陸新住民姊妹提供的寧波年糕、四川雞腳凍、蘋果派、桂林米粉等，都為這次年菜試做增色不少。

梁金妮 廣西壯族粽子
梁金妮 廣西壯族粽子
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林麗蟬 綠咖哩魚
林麗蟬 綠咖哩魚
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黎家甄 薑母三杯雞
黎家甄 薑母三杯雞
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新住民柬埔寨林麗蟬粽子年菜
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