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台灣第一位新住民立委林麗蟬：柬埔寨年味更濃

2018-02-19 12:00聯合晚報 記者劉明岩／彰化報導

新住民不分區立委林麗蟬(左五)與新住民姊妹們，端出異國風年菜，令人食指大動。 ...
新住民不分區立委林麗蟬(左五)與新住民姊妹們，端出異國風年菜，令人食指大動。 記者劉明岩／攝影
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【記者劉明岩／彰化報導】

農曆春節到，華人社會都瀰漫著歡樂年節氣氛，嫁來台灣的新住民，在過年想念家人的日子裡，把他鄉當故鄉，唯有適應及融入台灣社會，才能一解鄉愁。

說到新住民，最有名的莫過於來自柬埔寨的國民黨立委林麗蟬。20多年前，她還是16歲高中生，他的先生跟隨友人到她家作客，驚鴻一瞥就看上眼，四年後，她成了台灣媳婦，她說，當時沒聽說過台灣，但媽媽說好就好，就憨憨嫁來台灣。

林麗蟬說，剛嫁台灣很不習慣，除語言外，因吃慣酸辣，對清淡飲食不適應，學做家事、煮三餐，侍奉公婆，幫先生做五金加工。她說，一開始既寂寞又苦悶，不敢出門，只能和隔壁的老人家閒話家常，她很溜的閩南語就是這樣來的。

這位被指為用錢買來的媳婦，成為台灣第一名社區發展協會新住民總幹事，還獲選為新住民第一位十大傑出女青年、青年，甚至成了第一位新住民不分區立委，寫下新住民傳奇。

在台灣過了20多年的春節，林麗蟬感受特別深刻，她說，柬埔寨華人有兩個新年，除中國年，還有泰國的潑水節。柬埔寨過年也都要拜拜，雞要整隻拜，代表圓滿，就算朋友不是華人，也都會邀他們過來吃飯。

她說，吃年夜飯時，全家圍成三圈，席地而坐，豐盛的各式菜餚，有雞有魚，還有燒炭火鍋，她家都是她爸爸煮的，那種小時的味道，嫁來台灣二十多年，仍一直忘不了。柬埔塞過年還要準備三套衣服，只要認識的都要給紅包，反而來到台灣，覺得過年氣氛不台海外的華人。

來自大陸廣西少數民族壯族的梁金妮，是經過婚姻仲介，兩周就嫁來台灣，至今已17個年頭。她說，剛嫁過來時，因夫家親友多，過年都回來圍爐，一口氣要張羅四十多人，像在辦流水席，她從幫忙洗菜到學會作菜，體會台灣人的口味，逐漸扛起辦桌重擔，過年圍爐再也難不倒她。

梁金妮不會閩南語，就鬧出笑話，做菜時，要婆婆試看看，卻說成「死看看」，大觸楣頭，幸好婆婆不介意。 她說，在家鄉過年，店家都關起來，還有舞龍舞獅、放煙火，非常的熱鬧，但在台灣彷彿是在過自己的年，反而少了節慶的這個味道。

黎家甄的老家在越南，嫁來台灣13年了，沒有回去過年，想家的感覺卻是一天都沒有減少。今年還是沒辦法回越南，但她很高興的是，今年除了在夫家過年外，還有新住民姊妹們一起來過年，一起來作菜，吃到與家鄉不一樣的口味。

她說，越南也過中國年，拜祖先、神明的傳統風俗大都一樣，反而拜得比台灣更久，全家也吃團圓飯，一起過個歡樂的新年。

新住民林麗蟬越南柬埔寨台灣媳婦
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