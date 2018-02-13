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民間預測家發文 一句話再惹怒花蓮人重創復建

2018-02-13 00:41聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

花蓮發生強震，雖然只震倒了4棟樓，卻重創觀光產業，在地震過後的第6天，餘震漸平息，救災也告一段落，在地人也陸續發起自救觀光活動，民間地震預測家林湧森今天卻在臉書發文「這時去花蓮等於拿生命在冒險」，此文無疑讓花蓮雪上加霜，更惹怒花蓮人。

郭姓網友說，我也是花蓮人!我也承認地震造成的遺憾的確很難過! 我們也絕對不希望其他縣市的朋友來到花蓮造成遺憾!但是這樣的言論，無不是雪上加霜嗎?

花蓮靠旅遊養家活口的朋友很多，若是無謂在瘋狂地造成恐慌，事後的嚴重性不比地震破壞來的更可怕吧?

所以這時候所有花蓮的居民住在花蓮都是在跟自己生命開玩笑嗎?

石姓民眾表示，請你不要亂說話，「地球的天災」誰可以真的預測，你嗎？應該沒有誰可以真的預測吧！

我們花蓮人從不覺得住在花蓮是拿生命在冒險，也不覺得誰該為沒有預測到天災而負責！請你不要亂說，花蓮已經以最快速度復原了依然美麗，請你不要再說一些不負責任發表。

花蓮縣觀光協會、花蓮縣觀光旅館商業同業公會、花蓮縣旅館商業同業公會、中華民國民宿協會全國聯合會、花蓮縣民宿協會、花蓮縣休閒旅遊協會今天聯合發聲明：

但就在身處花蓮的我們努力與時間賽跑忙救災、忙安頓災民，努力調整害怕、悲傷心情重建家園並守護花蓮的同時，看到網路上陸續出現危言聳聽的地震謠言，我們真的心如刀割，人飢己飢、人溺己溺、將心比心，我們情何以堪?

我們沉痛的呼籲，目前網路上出現之各項預報若屬正確，請政府盡速進行相對應的撤離作為，積極保護花蓮居民的人身安全；但若預報非正確，也請政府發揮公權力，及時遏止傷害花蓮的謠言繼續在網路散播和發酵。

最後，期盼社會各界能以正面態度面對這場屬於正常能量釋放的天災，以行動支持花蓮!台灣是一個小而美的寶島，大家的生存息息相關、唇亡齒寒，沒有人可以置身事外，面對困境，唯有靠團結、愛和關懷才能夠讓大家共好，一起攜手迎向更美好的明天。

林湧森在臉書發文，再度重創花蓮。圖／翻攝
林湧森在臉書發文，再度重創花蓮。圖／翻攝
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