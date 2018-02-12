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我巴紐代表團遭更名沒收車牌 外交部：不滿、遺憾

2018-02-12 20:42聯合報 記者徐偉真╱即時報導

中國大陸外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」昨晚發布訊息，指出中華民國駐巴布亞紐幾內亞商務代表團，近日被巴布亞紐幾內亞當局更名為「台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」，還被沒收所使用的外交領事車牌；事情經過一天之後，外交部在今天表示，對於此事深感不滿和遺憾，已向巴紐外交部及駐台代表處表達抗議，並由駐處持續力爭相關權益中。

大陸外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」貼文表示，2月11日，有記者問及「據了解，巴布亞紐幾內亞政府近日勒令台灣當局駐巴布亞紐幾內亞『商務代表團』更名為『台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」，摘除含有原名稱的名牌和指示牌，並沒收其使用的外交，領事車牌。中方對此有何評論？」大陸外交部發言人耿爽回應，「中國政府對巴布亞新幾內亞政府根據一個中國原則處理涉台問題表示高度肯定和讚賞這再次充分表明，堅持一個中國原則是國際社會人心所向，大勢所趨。」

巴布亞紐幾內亞駐台商務代表處今天上午被問及此事，表示上個月底就接到通知，中華民國駐巴布亞紐幾內亞商務代表團將要被更名，但對於細節不清楚。

面對耿爽肯定巴紐堅持一中原則，外交部今天一整天未做回應，稍早才發出回應，表示我與巴布亞紐幾內亞政府於1989年簽署設處備忘錄後，1990年即在巴紐摩士比港以正式國名設立商務代表團，多年來雙方在農技、醫療及人才培訓等保持密切交流與合作。

外交部表示，對於巴紐政府屈於中國大陸壓力，強迫我駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌事，我國深感不滿與遺憾，已向巴紐外交部及其駐台代表處表達抗議，並由駐處持續力爭相關權益中，對於中方在我尚處於花蓮震災傷痛中，高調宣布其在外交場域上對我國的打壓，對我國人情感造成傷害，甚至引起反感，我方深感遺憾。

中華民國駐巴布亞紐幾內亞商務代表團被迫更名台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室。圖...
中華民國駐巴布亞紐幾內亞商務代表團被迫更名台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室。圖╱取自中華民國駐巴布亞紐幾內亞商務代表團網頁
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