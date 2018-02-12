約談辜嚴倬雲否 黨產會：不排除任何可能

2018-02-12 19:28 中央社 台北12日電



不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天說，已從婦聯會取得民國95年後帳冊與會務資料，並約談婦聯會副秘書長汲宇荷等人；是否約談前婦聯會主委辜嚴倬雲？她說，不排除任何可能。

黨產會認定中華民國婦女聯合會為中國國民黨附隨組織後，9日約談汲宇荷、婦聯會秘書室主任王萍與總務組長朱愛娜。

施錦芳下午告訴中央社記者，已從婦聯會取得95年後的帳冊與會務資料，目前正在盤點，如果有需要其他資料，會再請婦聯會提供。

至於95年前的資料，施錦芳說，婦聯會無法提供，黨產會還在了解狀況，究竟這些資料在誰手中，釐清相關問題後，再看看是否約談或請婦聯會務必提供，一切依法處理。

是否再約談汲宇荷等3人？施錦芳表示，目前在整理前幾天約談內容並比對資料，如果後續還有需要，不排除再約談相關婦聯會會務人員。

婦聯會主任委員雷倩告訴中央社記者，黨產會今天要求婦聯會補資料，包括（39年）成立後到94年12月的資料。婦聯會已委任辜嚴倬雲指定的律師宋重和協助辜嚴倬雲捍衛權益與名譽，如果辜嚴倬雲遭約談，委由宋重和繼續協助辜嚴倬雲。

婦聯會委員潘維剛下午透過社群網站臉書（facebook）表示，黨產會不排除約談辜嚴倬雲，欺人太甚，對90多歲老人家出此下策，意圖威嚇。

她說，希望婦聯會現任主事者挺身捍衛辜嚴倬雲尊嚴，要求黨產會切勿有這種不人道的行為，應顧及社會觀感和人情義理。