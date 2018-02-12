總統府：現在政府沒有改組計畫

2018-02-12 19:27 中央社 台北12日電



總統府發言人黃重諺。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影 分享 facebook 內閣改組傳聞不斷，總統府發言人黃重諺今天回應媒體詢問時表示，現在政府沒有改組的計畫。

黃重諺下午在總統府新聞中心向媒體說明花蓮地震後續訊息及總統相關指示。

有媒體提問，因為發生花蓮地震關係，傳出「內閣異動」時間會延至3月或5月進行？對此，黃重諺說，媒體說的「這個訊息」，「其實應該目前沒有這個問題」。

黃重諺指出，在花蓮地震之前，「內閣改組訊息」應該也是來自於媒體。在花蓮地震發生之後，「又有這樣的訊息」。

黃重諺強調，總體而言，政府在不同的工作階段，會就團隊組成有所檢討。不過，現在政府沒有改組的計畫。