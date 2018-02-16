國民黨雙姝拜票 送藏頭春聯

2018-02-16 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



前總統馬英九親筆以馬辦發言人徐巧芯（左圖）、國民黨發言人鍾沛君名字為題的「客製化」限量春聯，是兩人拜票的秘密武器。徐巧芯、鍾沛君／提供 分享 facebook

全國22縣市議員年底改選，今年國民黨新人參選多，為在農曆新年後初選拚出一席之地，過年期間仍一刻不得閒，攜帶各自文宣品，鎖定人潮聚集的宮廟、景點與大賣場，要將人潮一網打盡換成選票。

爭取國民黨提名參選台北市大安文山區議員的「選美皇后」朱珍瑤表示，過年期間重點鎖定選區內像是貓空、動物園等闔家出遊的熱門景點，發放個人特製紅包袋，讓民眾沾喜氣，也規畫在景點重要路口與民眾拜年。

朱珍瑤年節期間拜票，搭配元宵節，準備備限量「小提燈」當秘密武器。她說，春節期間多是全家出遊，小提燈除了應景，鎖定小朋友市場，也是希望藉此爭取小朋友的爸媽支持，提高文宣能見度。

表態參選台北市大安文山區與松山信義區議員的國民黨發言人鍾沛君與馬英九辦公室發言人徐巧芯，年節期間也承襲馬英九過年跑宮廟走春習慣，兩人將發特製紅包袋。鍾沛君說，年節期間她會帶著重量級選民馬總統的親筆春聯，由馬英九陪同到宮廟發送與拜票，爭取支持。

馬英九親自為鍾沛君與徐巧芯寫專用春聯，讓兩人年節競選文宣品更添價值。徐巧芯說，馬英九以她名字創作「巧思招福、芯然迎春」春聯，限量印製3000份，年節期間會前往慈祐宮、慈惠堂、奉天宮、行天宮發放爭取支持。

至於投入台北市內湖南港區議員選舉的國民黨副主席郝龍斌幕僚游淑慧，農曆新年初一、初二先歡送鄰里進香民眾出車，初三、初四回南部的民眾北返台北，將到港湖賣場發送環保袋拜票，搶攻採購民眾支持。